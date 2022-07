Friedrich Merz über Energiepolitik der Ampel: "Vorschläge kommen reichlich spät"

Mit Blick auf die Gasversorgung hat Friedrich Merz die Arbeitsgeschwindigkeit der Ampel kritisiert. Zwei Minister prangert er besonders an.

CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt werfen dem Bund eine zu langsame Arbeit bei den Energiesparplänen vor. "Wir haben jetzt über fünf Monate diesen Krieg. Und jetzt kommen sie so langsam mal mit Vorschlägen, wie man eine Gasnotlage oder Mangellage lösen könnte, reichlich spät", sagte Merz am Donnerstag zum Abschluss der Sommerklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten in Kloster Banz. Die Union werde sich die Vorschläge nun im Detail anschauen. Dazu gehöre auch die Bewertung, ob die aufgestellten Energieszenarien die richtigen seien.