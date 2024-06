Niederlande-Prognose: Grün-Links-Bündnis vorn – Wilders dahinter

Rekordvorkommen Seltener Erden in Europa

Europa wählt vom 6. bis zum 9. Juni ein neues Parlament. In den Niederlanden durften die Menschen als Erstes an die Wahlurnen, in den kommenden Tagen folgen weitere Länder.

Erste Prognose: Grün-linkes Bündnis hat in Niederlanden die Nase vorn

21.17 Uhr: Das grün-linke Bündnis PvdA/GL ist ersten Prognosen zufolge stärkste Kraft bei der Europawahl in den Niederlanden. Das geht aus Nachwahlbefragungen des Meinungsforschungsinstituts Ipsos hervor, über die niederländische Medien berichten. Demnach liegt das Bündnis aktuell bei acht Sitzen, die rechtspopulistische Regierungspartei PVV des Politikers Geert Wilders kommt auf sieben Sitze. Als erstes EU-Land haben die Niederlande über 31 der 720 Sitze des EU-Parlaments abgestimmt.

Das Endergebnis in den Niederlanden und die Ergebnisse für die gesamte EU sind erst am Sonntagabend zu erwarten, wenn in Deutschland und den anderen EU-Ländern die Wahllokale geschlossen sind.

In Umfragen hatte die PVV vorn gelegen. Der Rechtsaußen Wilders hatte mit seiner Anti-Islampartei im November überraschend die nationale Parlamentswahl gewonnen und wird nun mit drei weiteren rechten Parteien regieren.

Das versprechen die Parteien im Wahlkampf

20.11 Uhr: Sicherheit, Frieden oder Unabhängigkeit, die Forderungen im Wahlkampf sind unterschiedlich. Aber was wollen die Parteien im Europawahlkampf eigentlich genau? Mehr zu den Programmen lesen Sie hier.

Linksaktivistin kandidiert aus ungarischem Hausarrest für EU-Wahl

19.34 Uhr: Sie soll gemeinsam mit zwei Deutschen in Budapest eine Gruppe von Rechtsextremisten angegriffen haben. Nun ist Ilaria Salis Spitzenkandidatin für die Europawahl – aus einer bestimmten Hoffnung heraus. Mehr dazu lesen Sie hier.

CSU-Spitzenkandidat Weber: "Das sind kleine Nadelstiche"

19.14 Uhr: Manfred Weber ist bei der Europawahl am Sonntag Spitzenkandidat der CSU. Er ist außerdem Partei- und Fraktionsvorsitzender der EVP und spielt damit eine Schlüsselrolle in der Europäischen Union. Im t-online-Interview spricht er über den Wahlkampf und was nach der Wahl folgen könnte.

17.34 Uhr: Die Parteien haben ihre Spitzenkandidaten für die Europawahl in Position gebracht. In diesem Überblick erfahren Sie, welche deutschen Politiker am Sonntag zur Wahl stehen.

Bis wann Briefwahl noch möglich ist

12.34 Uhr: Wer die Briefwahl nutzen will, kann bis zum 7. Juni um 18 Uhr bei der Gemeinde seines Hauptwohnortes einen Wahlschein beantragen. Mit diesem werden dann bis zum Wahltag auch die Briefwahlunterlagen verschickt. Mehr dazu und zu den Neuerungen der diesjährigen EU-Wahl lesen Sie hier.

CSU macht Orbán-Gegner Angebot

12 Uhr: Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber zeigt sich kurz vor der Europawahl offen für eine Zusammenarbeit mit einem aufstrebenden politischen Gegner des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán. Er freue sich, dass Péter Magyar Interesse daran habe, der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europäischen Parlament beizutreten, sagt Weber dem Politiknachrichtendienst "Politico". Die Türen der von ihm geführten Fraktion stünden offen.