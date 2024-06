In verschiedenen Ländern Europas gehen rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien als Wahlgewinner hervor. Was bedeutet das generell für die Arbeit der EU und das politische Klima?

Tino Chrupalla war zufrieden. "Wir haben ein super Ergebnis erzielt", sagte der Co-Parteivorsitzende der AfD t-online, nachdem seine Partei am Wahlsonntag das Ergebnis der ersten Prognose zur Europawahl bejubelt hat. "Den zweiten Platz, den geben wir heute nicht mehr her."

Tatsächlich ging es in anderen Ländern für Parteien weit rechts der Mitte noch höher hinaus: In Italien bejubelten die postfaschistischen Fratelli d'Italia ihren Wahlsieg genauso wie die rechtspopulistische FPÖ in Österreich, die ungarische Fidesz von Viktor Orbán oder der Rassemblement Nationale von Marine Le Pen in Frankreich. Die Ergebnisse sorgten noch am Abend dafür, dass Präsident Emmanuel Macron die Nationalversammlung auflöste und Neuwahlen für das französische Parlament ansetzen ließ.

Was bedeuten die starken Zahlen der rechten Parteien für die europäische Politik? t-online fragt bei dem Politikwissenschaftler und EU-Kenner Manuel Müller nach.

t-online: Herr Müller, die AfD hat bei der Europawahl zulegen können, in anderen Ländern sind rechtspopulistische bis rechtsextreme Kräfte zum Teil stärkste Kraft geworden. Ist das der Rechtsruck, den viele erwartet hatten?

Manuel Müller: Das hängt davon ab, welchen Maßstab man nimmt. Gemessen am bisherigen Parlament haben die Rechten deutlich dazugewonnen. So stark waren sie noch nie in den vergangenen 35 Jahren. Wenn man es aber an den letzten Umfragen misst, ist der Aufstieg dieser Rechten tatsächlich nicht ganz so stark ausgefallen wie erwartet. In mehreren Ländern sind sie hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Also kein Grund zur Beunruhigung?

Doch, auf jeden Fall. Um die europäische Gesellschaft sollte man sich schon Sorgen machen: In immer mehr Ländern sind extreme Parteien erfolgreich. Es wird allerdings auch in Zukunft im Europäischen Parlament eine Mehrheit in der Mitte geben. Interessant wird, ob diese Mehrheit jetzt zusammenkommt.

(Quelle: Eeva Anundi/FIIA) Zur Person Manuel Müller ist Senior Research Fellow im Forschungsprogramm der Europäischen Union am Finnish Institute of International Affairs in Helsinki. Seine Forschung konzentriert sich hauptsächlich auf die institutionelle Reform der EU und die supranationale Demokratie. Zuvor arbeitete er unter anderem für das Institut für Europäische Politik in Berlin sowie der Universität Duisburg-Essen.

Erklären Sie das bitte.

Die EVP hat sich eine Öffnung nach rechts als Option offengelassen. Mit einigen Rechts-außen-Parteien will sie offenbar zusammenarbeiten. Dann könnte sie bei Mehrheitsentscheidungen auch mal auf die Grünen und den linken Flügel der Sozialdemokraten verzichten. Die Grünen wiederum wollen gemeinsam mit den Sozialdemokraten und den Liberalen, dass die EVP eine solche Zusammenarbeit ausschließt.

Was würden Sie Ursula von der Leyen und der EVP raten?

Einfacher ist es für sie, stabile Mehrheiten in der Mitte zu suchen. Innerhalb der EVP ist das allerdings unpopulär. Denn sie muss dann immer Zugeständnisse an Parteien machen, die links von ihr stehen. Wenn sie bei der Mehrheitsbildung außer Mitte-links-Parteien auch Rechts-außen-Parteien einbezieht, ist die wahrscheinliche Landezone für Kompromisse hingegen viel näher an den Positionen der EVP selbst. Aber das ist sehr riskant.

Warum?

Zum einen könnte dieser Kurs die anderen Parteien der Mitte verärgern, was es erschwert, dort Kompromisse zu finden. Zum anderen werden dadurch Rechts-außen-Parteien normalisiert. Das sehen wir schon jetzt: Giorgia Melonis Partei wird mittlerweile schon als pro-europäisch bezeichnet. Dabei hat sie gestern noch gesagt, dass sie sich für nichts außer Italien interessiert. Für die EVP und Frau von der Leyen heißt das: Sie muss sich die rechten Parteien schönreden, um diese Öffnung zu rechtfertigen.

Wie wird sich die Politik der EU also ändern?

Es wird einen Rechtsruck geben. Der liegt aber nur zum Teil an dem Aufstieg der Rechts-außen-Parteien. Wichtiger ist, dass es keine Mehrheit links der Mitte mehr gibt. Bisher gab es im EU-Parlament außer der Mitte-Koalition auch eine alternative Mehrheit aus Sozialdemokraten, Grünen, Liberalen und Linken. Diese Mitte-links-Allianz war vor allem beim Green Deal oder in der Sozialpolitik wichtig. Das ist jetzt vorbei. Die EVP hat jetzt faktisch ein Vetorecht. Ohne sie sind keine Mehrheiten mehr möglich.

In der Vergangenheit hieß es oft, dass eine hohe Wahlbeteiligung die Ränder Stimmen kostet. In Deutschland haben seit der Wiedervereinigung noch nie so viele Menschen bei einer Europawahl abgestimmt. Was bedeutet das?