Sichtungen 2004 und 2021

US-Behörde bringt offiziellen UFO-Bericht heraus

25.06.2021, 23:28 Uhr | t-online, wan

Die amerikanische Regierung hat einen mit Spannung erwarteten Bericht über UFOs veröffentlicht. Darin werden Sichtungen von Flugobjekten zwischen 2004 und 2021 analysiert. Ein Vorfall ist jetzt aufgeklärt.

In einem offiziellen Dokument hat die amerikanische Task Force für nicht identifizierte Luftphänomene UFO-Sichtungen analysiert und die Ergebnisse zusammengefasst. "Die meisten der gemeldeten UAP (Unidentified Aeral Phenomena) stellen wahrscheinlich physische Objekte dar, da die meisten UAP über mehrere Sensoren registriert wurden, darunter Radar, Infrarot, elektrooptisch, Waffensuchgeräte und visuelle Beobachtung," heißt es in dem Bericht. Der Begriff UFO wurde in den USA durch UAP ersetzt, was für unidentifizierte Luftphänomene steht.

Nach Prüfung dieser Informationen konzentrierte sich die US-Behörde auf Berichte, die größtenteils von Militärangehörigen, in der Regel Piloten, kamen und für zuverlässig erachtet wurden. Diese Berichte beschreiben Vorfälle, die zwischen 2004 und 2021 aufgetreten sind, wobei die meisten in den letzten zwei Jahren aufgetreten sind. "Wir konnten einen gemeldeten UAP mit hoher Sicherheit identifizieren", es habe sich dabei um einen großen Ballon gehandelt.144 Berichte stammen aus Regierungsquellen. Von diesen betrafen 80 Berichte die Beobachtung mit mehreren Sensoren. Beweise, dass es sich um Besuch aus dem All handelt, konnten aber nicht gefunden werden.

Die USA klassifizieren UFO-Ereignisse als Schallstörungen, Luftformationen, eigene Entwicklungen der Luft- und Raumfahrt, Flugobjekte von ausländischen Organisationen und Staaten sowie "Andere Gründe".