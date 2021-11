Krise an Polens Grenze verschärft sich

"Das zynische Machtspiel des belarussischen Diktators"

13.11.2021, 16:00 Uhr | Aus Białystok berichten T. Kummert und M. Körner

"Im aggressiven Tonfall angegangen": Was t-online-Reporter Tim Kummert vor Ort beobachten kann und was ihm Migranten berichten. (Quelle: t-online)

Mit den sinkenden sinken Temperaturen steigt das Konfliktpotential an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Wenige finden bisher Schutz in Unterkünften. t-online berichtet im Video von vor Ort. (Quelle: t-online)

Drama an der Grenze zwischen Belarus und Polen

Mit den sinkenden Temperaturen steigt das Konfliktpotential an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Wenige Migranten finden bisher Schutz in Unterkünften. t-online berichtet im Video von vor Ort.

Die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen spitzt sich immer mehr zu. Die eisigen Temperaturen verschlimmern das Drama für inzwischen mehr als Tausend campierende Schutzsuchende von Tag zu Tag zusätzlich. Laut belarussischen Behörden soll Hundert von ihnen der Übertritt auf polnisches Gebiet gelungen sein. t-online Reporter Tim Kummert hat mit einem von ihnen gesprochen.

Abdul ist aus Syrien geflohen, über Minsk. In einer Flüchtlingsunterkunft im polnischen Białystok schöpft der junge Mann nun neue Hoffnung. Doch die Strapazen der Flucht wirken noch nach, wie er t-online erzählt. Viele seiner Weggefährten werden vermisst. Acht Menschen sind in der Migrationskrise in Osteuropa bereits gestorben. Für Journalisten wird die Berichterstattung zusehends erschwert.

Welche Eindrücke t-online-Reporter Tim Kummert vor Ort sammeln konnte und welche Aggressionen ihm als Journalist entgegenschlagen, sehen Sie hier oder oben im Video.