Das ukrainische Außenministerium kippt eine umstrittene Regel. Bei einem russischen Luftangriff in Charkiw gab es Tote und Verletzte. Alle Informationen im Newsblog.

1.20 Uhr: Nach einem Bericht der "Washington Post" ist ein Teil der jüngsten russischen Offensiven bei Charkiw auch deshalb erfolgreich gewesen, weil ukrainische Truppen keinen Internetzugang mehr hatten. Dieser erfolge durch Starlink-Geräte, die mit Satelliten verbunden werden. Doch Russland habe dem Bericht nach diese Verbindungen erfolgreich stören können. "Wir waren an einem bestimmten Punkt völlig blind", sagte ein Kommandeur einer Drohneneinheit der Brigade der Zeitung.

Man habe über Drohnen keine Bilder der russischen Truppenbewegungen mehr empfangen und sei auf Funkgeräte und Telefone angewiesen gewesen. Russland hat in den vergangene Wochen immer weitere Geländegewinnen vermeldet

Selenskyj ruft Bürger zum Stromsparen auf

21.55 Uhr: Angesichts der Schäden am ukrainischen Stromnetz hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Bürger zum Stromsparen aufgerufen. "Jetzt ist ein sehr rationeller, überlegter Stromverbrauch gefragt", sagt der ukrainische Präsident in Kiew . Kommunen und Energieversorger sollten darüber informieren, warum zeitweise Stromsperren notwendig seien.

In seiner abendlichen Videobotschaft berichtet er, dass er mit Regierung und Militär über die schwierige Lage im Energiesystem seines von Russland angegriffenen Landes beraten habe. "Durch die russischen Angriffe hat unser Energiesektor nun einen erheblichen Teil seiner Erzeugung verloren", sagte Selenskyj. "Es wird Zeit brauchen, sich davon zu erholen." Große Anstrengungen seien nötig, die Energieversorgung so umzubauen, dass sie von Russland nicht mehr beschädigt werden könne. Details nennt er nicht.

St. Petersburg: Verletzte nach Explosion in Militärakademie

20.28 Uhr: Bei einem Explosionsunfall in einer Militärakademie in St. Petersburg sind nach Armee-Angaben sieben Soldaten verletzt worden. Munition aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs sei detoniert, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Militär.

Der Vorfall an der Budjonny-Militärakademie habe sich während der Prüfung unterirdischer Bereiche ereignet. Der Gouverneur von Sankt Petersburg, Alexander Beglow, erklärt, die Explosion stehe nicht mit Terrorismus in Verbindung. Zuvor hatten russische Medien von dem Vorfall berichtet.

Ukraine: Außenministerium kippt umstrittene Regel

20.21 Uhr: Wehrpflichtige ukrainische Männer im Ausland können mit Inkrafttreten des neuen Mobilisierungsgesetzes wieder Leistungen der Konsulate in Anspruch nehmen. Voraussetzung sei, dass die Registrierung bei den Wehrbehörden auf Papier oder elektronisch nachgewiesen werde. Das teilt das Außenministerium in Kiew mit. Zugleich richtete das Verteidigungsministerium eine App ein, mit der die Registrierung online möglich ist.

Wegen des russischen Angriffskriegs haben auch Hunderttausende wehrfähige Männer die Ukraine verlassen. Ende April stoppten die ukrainischen Auslandsvertretungen die Ausstellung oder Verlängerung von Ausweispapieren für Männer ohne Registrierung bei der Wehrbehörde. Ziel war, sie zu einer Rückkehr in die Ukraine zu zwingen. Dies löste bei vielen Ukrainern Empörung aus. In Warschau blockierten 300 Ukrainer den Passdienst der staatlichen Dokumentenfirma.

Der ukrainischen Armee fehlen nach mehr zwei Jahren Kampf gegen die russische Invasion Soldaten. Die im April vom Parlament beschlossenen Regeln treten am Samstag in Kraft und sollen helfen, mehr Männer zum Wehrdienst zu mobilisieren. In einem ersten Schritt soll deshalb die Erfassung wehrfähiger Männer verbessert werden. Wer seine Daten nicht aktualisiert, dem drohen Geldbußen oder auch der Entzug des Führerscheins.