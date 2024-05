Der amerikanische Börsenindex Dow Jones hat eine Rekordmarke durchbrochen. Erstmals in seiner 139-jährigen Geschichte stieg er über der Marke von 40.000 Punkten. Der Blue-Chip-Index überschritt die wichtige Schwelle bereits am frühen Donnerstag amerikanischer Ortszeit, gab dann aber wieder nach, berichtet CNN .

Hoffnungen auf Zinssenkungen durch die Zentralbank hatten die Händler in der Wall Street in den vergangenen Tagen beflügelt. Ein in der vergangenen Woche veröffentlichter Bericht zu den neuen Arbeitsmarktzahlen deutet darauf hin, dass die Inflation nachzulassen beginnt. Das wiederum könnte für die Federal Reserve ein Anlass sein, die Zinsen zu senken und so den Konsum anzutreiben.