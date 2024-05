Ramelow will gegen Höcke antreten

In Thüringen wird im September der Landtag neu gewählt. Regierungschef Bodo Ramelow will im Parlament gegen den AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke antreten und wirbt für eine Zusammenarbeit mit der CDU.

Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) will nach der Landtagswahl im Herbst auf jeden Fall im Landtag gegen den AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke antreten, wenn dort der Ministerpräsident gewählt wird. "Ich beabsichtige, zu kandidieren", sagte Ramelow der "Süddeutschen Zeitung" nach Mitteilung vom Freitag. Er werde das Feld nicht Höcke und der AfD überlassen. Ramelow sprach sich zudem für eine Zusammenarbeit mit der Union aus.

Angesichts hoher Umfragewerte für die AfD in Thüringen wird eine komplizierte Regierungsbildung nach der Wahl am 1. September erwartet. Laut Landesverfassung reicht im dritten Wahlgang eine einfache Mehrheit der Stimmen im Landtag, um zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden. Diese Regel sorgt seit längerem für Diskussionen über eine Zusammenarbeit der CDU mit den Linken in der Ministerpräsidentenfrage und bezüglich einer möglichen Koalition.