Mit gro├čer Mehrheit angenommen: Der Bundestag macht in einem ersten Schritt den Weg frei f├╝r die Milliardeninvestitionen in die Bundeswehr. Nun muss noch der Bundesrat zustimmen.

Der Bundestag hat am Freitag mit gro├čer Mehrheit beschlossen, f├╝r milliardenschwere Investitionen in die Bundeswehr das Grundgesetz zu ├Ąndern. So wird verankert, dass an der Schuldenbremse vorbei Kredite in H├Âhe von 100 Milliarden Euro aufgenommen werden d├╝rfen.