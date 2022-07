Schwesig-Vertrauter warnte vor Fake-Stiftungen

Bemerkenswert ist Geues ├╝ber zehn Jahre alter Beitrag f├╝r "enorm", weil er weite Teile der Kritik an der sogenannten Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern vorwegnimmt ÔÇô ge├Ąu├čert von einem der zentralen Architekten der Stiftung selbst.

"Teil der institutionellen Vertrauenskrise"

Geue und sein Co-Autor hatten 2011 ein schwerwiegendes gesellschaftliches Problem ausgemacht: Motive von Stiftungsgr├╝ndern w├╝rden misstrauisch be├Ąugt. "Es droht, dass auch Stiftungen Teil der institutionellen Vertrauenskrise werden, die Politik und Wirtschaft schon befallen hat ÔÇô und das zu einer Zeit, in der nach dem Markt- und Staatsversagen, die von der Finanzkrise offenkundig gemacht wurden, viele Menschen gro├če Hoffnungen in die Kraft der Zivilgesellschaft setzen", schrieben sie in ihrem Beitrag.

"Gemeinwohl nur als Feigenblatt"?

Geue gab sich in seinem Beitrag damals eindeutig kritisch gegen├╝ber solchen Machenschaften. Leider sei der den Stiftern entgegengebrachte Argwohn in Einzelf├Ąllen berechtigt, hei├čt es im Text: Es habe gerade in j├╝ngerer Zeit Kritik an Konstruktionen gegeben, "mit denen nach Expertenmeinung weniger Gemeinwohlzwecke gef├Ârdert werden". Es sei demnach nicht verwunderlich, "dass bei gestifteten Verm├Âgen nachgefragt wird, ob das Geld auf legitime Weise erworben wurde, oder dass mancher Einsatz f├╝r das Gemeinwohl nur als Feigenblatt angesehen wird".