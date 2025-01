Barcelona bietet Starspieler bei Topklub an

Influencer schießt Rakete in Fenster: U-Haft

Navi führt Frau in missliche Lage

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bald ist Donald Trump wieder Präsident und stützt sich dabei auf die rechte Tech-Elite. Deren Held ist Elon Musk, der auf X jeden beschimpft, der anders denkt.

Elon Musk gehört zu den Ausnahmeerscheinungen unter der Menschheit. Er ist unfassbar begabt, unfassbar erfolgreich, unfassbar reich. Er trägt zum industriellen Fortschritt bei und vielleicht schafft er es sogar, auf dem Mars begraben zu werden, wovon er ja träumt.

Auch Steve Jobs, der Apple-Gründer, gehört in die Riege der exzeptionellen Menschen, genauso wie Bill Gates, der Microsoft Leben einhauchte, oder Jeff Bezos, von dem wir Warenpakete jedweden Inhalts beziehen. Säulenheilige sind sie beileibe nicht, sondern knallharte Kapitalisten, die Monopole anstreben.

Zwischen Musk und den anderen Beschleunigern des Fortschritts gibt es allerdings einen erheblichen Unterschied. Keiner von ihnen verließ seinen Bereich und spielte sich als Riesenstaatsmann auf. In seinem zweiten Leben beschloss Bill Gates Gutes zu tun; seine Stiftung rottet Krankheiten in Afrika aus. Jeff Bezos rettete die "Washington Post". Steve Jobs starb früh.

Eine Regierung voller reicher Männer

Elon Musk begann sein Abenteuer in der Politik ganz konventionell, indem er Geld spendete – für Demokraten wie Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden, woran er sich heute kaum noch erinnert. Dann aber schlug er sich auf Donald Trumps Seite und trug zu seiner Wiederwahl mit vielen Millionen Dollar bei. Seither tritt er selbst in den Vordergrund und inszeniert sich nicht nur als Sprachrohr des Bald-Präsidenten, sondern als dessen Zweitstimme. Gut möglich, dass er glaubt, ohne ihn wäre The Donald nicht wieder in die Nähe des Weißen Hauses gelangt. Das Verhältnis der beiden wird noch interessant.

In Deutschland war Elon Musk bisher dieser Tausendsassa, der Tesla in der Brandenburger Steppe produzieren ließ und gelegentlich zur Begutachtung der Bauten einflog. Hätte er sich damit begnügt, die Welt mit seinen E-Autos zu beglücken und ansonsten das All zu erobern, wäre er noch immer nur der Inbegriff des Fortschrittsgiganten, der groß denkt und groß handelt.

Die neue Trump-Regierung, die am 20. Januar eingeschworen wird, steckt voller reicher Männer, die Politik für ein Gewerbe halten, dass man mit links macht und nicht länger mediokren Figuren überlassen sollte. Elon Musk ist ihr Anführer, der die Verhältnisse auf den Kopf stellen will.

Musk wird in Deutschland zum Politikum

Der Mikrobloggingdienst X ist sein Medium, das seine Meinungen und Beschimpfungen ins Universum trägt. Seitdem wissen wir, dass er den Bundeskanzler für einen Narren hält und den Bundespräsidenten für einen antidemokratischen Tyrannen. Außerdem empfiehlt er den Deutschen die AfD als einzige Alternative zum herrschenden System.

Zum Politikum wurden diese losen Bemerkungen erst, als sie von X in die "Welt am Sonntag" wanderten. Der Springer-Konzern machte sich mit der AfD gemein, was eigentlich keine Sensation ist, liest man auch nur gelegentlich "Bild". Dennoch brach Verlegenheit im Hause aus. Vorsorglich wies der Vorstandsvorsitzende Matthias Döpfner jegliche Verantwortung für den Beitrag von sich, gerade wohl deshalb, weil Elon Musk zu Gast bei seinem 60. Geburtstag gewesen war.

Der "Welt"- Chefredakteur, Ulf Poschardt, erzählte von einer mutigen Redakteurin, die Musks Einlassungen auf X gelesen und ihn zu einem größeren Elaborat in gedruckter Form gebeten habe. Diese Version veranlasste wiederum einen Springer-Aufsichtsrat, den Tech-Unternehmer Martin Varsavsky, zur Richtigstellung, ihm sei der erleuchtende Erguss in der "Welt am Sonntag" zu verdanken.

Trump und die Tech-Elite

Wie auch immer, Elon Musk wird es egal sein und er wird sich in der Bedeutung seiner Person nun auch in der deutschen Weltinnenpolitik bestätigt sehen. Als Autorität vermag er auf Robert Habeck hinweisen, der ihm warnend zuruft: "Finger weg von unserer Demokratie".