Robert Habeck redet gut. Und man kann ihm schön beim Denken zuschauen. Als Wirtschaftsminister dieses Landes aber fällt er aus, die Wirtschaft schmiert ab. Ein Macher wie seinerzeit Wolfgang Clement müsste her.

Der deutschen Wirtschaft geht es schlecht. International ist sie vom Wachstum abgekoppelt. Jetzt bräuchten wir einen Wirtschaftsminister.

Um 0,3 Prozent ist die Wirtschaft im vergangenen Jahr geschrumpft. Das klingt nicht dramatisch. Eine Rezession? Ach, allenfalls ein Rezessiönchen, beruhigte man sich lange im Berliner Regierungsviertel. Wir hatten doch eine Energiekrise, die Gaspreise schossen in die Höhe, der Exportmarkt China schwächelt: Die Probleme sind von außen gekommen, aber wir haben die Lage bereits wieder im Griff.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche. Nach Stationen in Brüssel, Berlin und Frankfurt lebt Vorkötter wieder in Stuttgart. Aufgewachsen ist er im Ruhrgebiet, wo man das offene Wort schätzt und die Politik nicht einfach den Politikern überlässt. Bei t-online schreibt er jeden Dienstag die Kolumne "Elder Statesman".

Schon vor einem halben Jahr, als die ökonomischen Daten noch besser waren, fragte der britische "Economist", ob Deutschland der kranke Mann in Europa sei. Das Magazin illustrierte seine Story mit einem Ampelmännchen, das am Tropf hängt. Robert Habeck entgegnete, die deutsche Wirtschaft sei nicht krank, allenfalls etwas "untertrainiert". Kürzlich, beim Weltwirtschaftsforum in Davos, antwortete sein Ampelkollege Christian Lindner auf dieselbe Frage: Nein, Deutschland ist nicht krank, nur etwas müde nach einer kurzen Nacht. Gab halt Stress wegen Putin, und der chinesische Markt ... Sie wissen schon.

Schön, dass der Patient sich ganz gut fühlt. Allerdings lautet die objektive Diagnose: Deutschland ist der kranke Mann. In der EU, wo die größte Volkswirtschaft (also die deutsche) vor Corona auch der Wachstumsmotor war, belegen wir jetzt den letzten Platz der Tabelle. Im Vergleich aller Industrieländer weltweit rangiert Deutschland in Sachen Wirtschaftswachstum auf dem vorletzten Platz. Nur das krisengeschüttelte Argentinien ist noch schlechter dran, sogar die Brexit-Briten haben es knapp vor uns auf den drittletzten Platz geschafft.

Bestenfalls ein Jahr der Stagnation

Keine Sorge, das wird schon wieder? Puh. Unsere Volkswirte zählen und messen so ziemlich alles, was sich zählen und messen lässt. Also Konsum und Investitionen, Export und Import, Inflation und Zinsen, Auftragseingänge, Lagerbestände, Kreditnachfrage. Aber welche Statistik man auch nimmt, welche Prognose auch immer auf den Tisch kommt: alles tiefrot. 2024 wird, wenn es gut geht, ein weiteres Jahr der Stagnation.

Jetzt bräuchten wir einen Wirtschaftsminister. Robert Habeck ist Minister für Wirtschaft und Klimaschutz. Als er vor zwei Jahren ins Amt kam, hatte das eine gewisse Logik: Die Transformation der Unternehmen von der fossilen zur klimaneutralen Produktion galt als wichtigste und größte Herausforderung der Wirtschaftspolitik. Ein weites Feld für den Klimaschutzminister Habeck.

"Doppelproblemstruktur?" Der Mann muss völlig ratlos sein

In der Agenda des Wirtschaftsministers Habeck war leider eine schnöde Rezession nicht vorgesehen. Warnungen vor einer Deindustrialisierung des Landes, nicht zuletzt aufgrund hoher Energiepreise, verwies er ins Reich der Gespenster. Aber die Deindustrialisierung findet statt, genauso wie die Rezession. Die Industrieproduktion, die jetzt abgebaut oder ins Ausland verlagert wird, kommt nicht zurück.

Als die Kollegen vom "Handelsblatt" den Minister vor zwei Wochen nach diesen düsteren Befunden fragten, begann er seine Antwort – wörtlich – mit diesem Satz: "Deutschland leidet unter einer Doppelproblemstruktur." Es sprach Robert Habeck, der studierte Philosoph, der Kinderbuchautor, der Mann mit dem außergewöhnlichen Kommunikationstalent. Doppelproblemstruktur. Ich dachte spontan: Wenn Habeck so redet, ist er komplett ratlos.

