Außenminister sind bekannt und beliebt, über die Parteigrenzen hinweg. Bei Annalena Baerbock ist das anders: Geht gar nicht, lautet ein verbreitetes Urteil über ihre Amtsführung, vor allem in den Medien. Macht die Frau wirklich so viel falsch?

In der vergangenen Woche hat sie wieder einen Fehler gemacht. In den Tagesthemen sprach Annalena Baerbock vom 9. September, dem Tag des Terrorangriffs auf die USA. Sie meinte den 11. September, hatte offenbar Nine-Eleven im Kopf, die amerikanische Variante des Datums. Also ein Versprecher. Unsere Kollegen von "Focus Online" machten ein Video daraus, garniert mit hämischen Kommentaren aus dem Internet. Mein geschätzter Kollege Ulrich Reitz schrieb in seinem Kommentar, das dürfe einer Außenministerin nicht passieren. Ein Versprecher!

Diese Interview-Episode ist typisch für den Umgang mit der grünen Außenministerin. Auf TikTok, X und Instagram schlägt ihr eine Welle der Ablehnung entgegen. In scheinbar lustigen Memes wird sie als Dummchen verächtlich gemacht. Ein Brachialkomiker erheitert sein Publikum mit drastischer Baerbock-Comedy, das Video ist ein Hit auf TikTok. "Nius", die Plattform des ehemaligen Bild-Chefs Julian Reichelt, stellte nach dem ARD-Interview gleich eine Liste zusammen: die zehn peinlichsten Versprecher der Außenministerin. So was klickt gut. In der rechten Gosse erzählt man sich auch gern Herrenwitze über Annalena.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche. Nach Stationen in Brüssel, Berlin und Frankfurt lebt Vorkötter wieder in Stuttgart. Aufgewachsen ist er im Ruhrgebiet, wo man das offene Wort schätzt und die Politik nicht einfach den Politikern überlässt. Bei t-online erscheint jeden Dienstag seine Kolumne "Elder Statesman".

Mit diesem Schund werde ich mich hier nicht auseinandersetzen. Sondern nur mit der Kritik an Baerbock, die von ernstzunehmenden Journalisten wie Reitz, Jan Fleischhauer ("Der schwarze Kanal") oder Nikolaus Blome ("Spiegel") formuliert wird. Es sind überwiegend konservative Autoren, aber auch Linke wie der "Freitag"-Herausgeber Jakob Augstein stimmen in diesen Chor ein. Ihre Kritik findet viel Resonanz im Publikum, jedenfalls außerhalb des Fanclubs der Ampelkoalition. Aber der kann seine Mitgliederversammlung ja inzwischen im Wohnzimmer des Kanzlers veranstalten.

Was also macht Baerbock falsch? Als erstes Stichwort fällt: China. Sie hat Xi Jinping öffentlich einen Diktator genannt. Xi, den sein Volk "Überragender Führer" nennen darf. Ist es falsch, die Wahrheit auszusprechen? Ja, wenn man in und gegenüber China so auftritt, wie Olaf Scholz das gerade vorgeführt hat, begleitet von einem Trupp von Dax-Vorständen. Wie Markus Söder das kurz vorher gemacht hat, begleitet von einem Trupp bayerischer Unternehmer. Wie Angela Merkel das sechzehn Jahre lang gemacht hat. Da gilt es als Gebot der asiatischen Höflichkeit, den Chef von China nicht zu brüskieren. Und die Weltmacht China, der Rivale des Westens, Taiwan und Hongkong? Huch, das gibt nur Ärger, da halten wir doch besser unsere Klappe!

Floskelhaftes ist nicht ihr Ding

Annalena Baerbock hat in den internationalen Beziehungen von Anfang an eine klare Sprache gesprochen, das Floskelhafte ist nicht ihr Ding. Das trägt ihr den Vorwurf ein, sie sei undiplomatisch. Ein anderer Vorwurf lautet, sie sei diplomatisch. Als sie kürzlich beim Palästinenser-Präsidenten Mahmud Abbas zu Besuch war, hielt "Bild" ihr vor, sie habe einem Terror-Verharmloser und Holocaust-Leugner die Hand geschüttelt.

Mein Kollege Fleischhauer sah das offizielle Begrüßungsfoto und fragte sich, ob sie den alten Abbas "angeschmachtet" habe. Jedenfalls schaute sie ihm zu freundlich. Zur Sache: Kann man im Nahen Osten Politik machen, ohne Israel-Hassern und Antisemiten die Hand zu schütteln?

Sie war seit Ausbruch des Gaza-Krieges im Oktober schon sieben Mal vor Ort, in Israel, in Jordanien, Ägypten, Katar. Nikolaus Blome nennt das beim "Spiegel" eine sinn- und ergebnisfreie Kilometer-Diplomatie. Ja, die israelischen Geiseln sind immer noch in der Hand der Hamas, im Gazastreifen herrscht Chaos, die iranischen Ajatollahs haben Raketen auf Israel geschossen. Amerikaner, Briten und Franzosen, Katarer, Ägypter und Jordanier haben allerdings nicht mehr bewirkt als Baerbock. Sie sind auch sehr viel unterwegs. Glauben Sie, dass Außenpolitik aus dem Homeoffice bessere Ergebnisse bringt?

Wer war hier undiplomatisch?