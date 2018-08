Marihuana-Legalisierung in Kanada

US-Bierhersteller will Cannabis-Getränke brauen

02.08.2018, 05:30 Uhr | dpa, aj

Der Brauerei-Riese Moslon Coors will die Legalisierung von Cannabis in Kanada für neue Geschäfte nutzen – und setzt dabei auf alkoholfreie Getränke.

Der fünfgrößte Brauereikonzern der Welt, Molson Coors, will von der Marihuana-Legalisierung in Kanada profitieren. Die dortige Tochtergesellschaft des Bier-Riesen gab am Mittwoch bekannt, in großem Stil ins Geschäft mit alkoholfreien Cannabis-Getränken einzusteigen. Zu diesem Zweck wolle man bis Ende September ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem nach eigenen Angaben führenden kanadischen Cannabis-Produzenten Hydropothecary an den Start bringen.

"Wir bleiben im Kern ein Bier-Unternehmen, freuen uns aber, ein separates neues Projekt mit einem zuverlässigen Partner zu gründen", verkündete Frederic Landtmeters, der Chef von Molson Coors Canada.

Cannabis-Geschäft eine Chance für Bierhersteller?

Experten sehen das boomende Cannabis-Geschäft als Chance für große Bier- und Spirituosenhersteller. "Die Cannabis-Revolution ist in vollem Gange, während die Alkohol-Industrie bislang weitgehend abseits steht", meint Spiros Malandrakis vom Marktforscher Euromonitor. Nun sei es an den Brauereien, die Gelegenheiten zu nutzen: "Die Marihuana-Industrie könnte den nächsten Wachstumszyklus antreiben oder eine bereits in die Defensive geratene Branche abwürgen." Das Interesse an Cannabis nehme zu - mit Heineken und Constellation strebten schon zwei weitere große Multis ins Geschäft.





Kanada hat als erstes führendes Industrieland der Welt den Anbau und den Verkauf von Cannabis legalisiert. Sie war ein Wahlversprechen von Kanadas liberalem Premierminister Justin Trudeau gewesen.