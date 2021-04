Kurioser Polizeieinsatz

Frau hält Poster in Nachbarwohnung für erhängten Menschen

07.04.2021, 12:45 Uhr | AFP

Kurioser Irrtum in Saarbrücken: Eine Frau glaubte, in der Nachbarwohnung eine erhängte Person zu sehen. Die dazu gerufene Polizei konnte jedoch schnell Entwarnung geben.

Ein vermeintlicher Todesfall hat sich in Saarbrücken als Wandposter entpuppt. Am Dienstagabend alarmierte eine Frau die Polizei, nachdem sie vom Fenster ihrer Wohnung in der Nachbarwohnung einen Menschen sah, der sich offenbar erhängt habe, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten.

Die eingetroffenen Polizisten schlossen diese Vermutung nicht aus, da auf Klingeln und Klopfen an der fraglichen Wohnung niemand reagierte. Sie öffneten die Wohnungstür mit einem Generalschlüssel. Daraufhin stellten sie fest, was die Nachbarin durchs Fenster tatsächlich gesehen hatte: ein größeres Wandposter mit dem Motiv einer Frau.