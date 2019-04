Harte Landung in Schönefeld

Piloten der Flugbereitschaft verhinderten wohl Schlimmeres

16.04.2019, 12:30 Uhr | ds, t-online.de

Beide Tragflächen der Global 5000 der Flugbereitschaft hatten bei der Landung in Schönefeld den Boden berührt. Deshalb lag der Flugbetrieb dort zunächst lahm. (Quelle: Luftwaffe)

Die Tragflächen berührten den Boden: Eine Maschine der Flugbereitschaft ist am Berliner Flughafen Schönefeld hart gelandet. Die Piloten haben offenbar Schlimmeres verhindert.



Ein Jet der Flugbereitschaft der Bundeswehr ist nach Darstellung von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) nur knapp einem Unglück entgangen. Die Luftwaffenbesatzung habe es geschafft, "den Jet unter schwierigsten Bedingungen zu Boden zu bringen und damit Schlimmeres zu verhindern", sagte von der Leyen.



Der Jet vom Typ Global 5000 war am Morgen auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld gelandet und hatte dabei mit beiden Tragflächen den Boden berührt. Es befanden sich keine Passagiere in dem Flugzeug.

Wegen des defekten Flugzeuges auf der Start- und Landebahn hatte der Flughafen Berlin-Schönefeld am Dienstag zwischenzeitlich gesperrt werden müssen. "Derzeit ist die Abfertigung in Schönefeld eingestellt", hatte der Airport auf seinem Twitter-Account mitgeteilt. Die Abfertigung sei kurz nach 9.30 Uhr eingestellt worden, sagte ein Flughafensprecher. Rund zwei Stunden später lief der Flugverkehr dort wieder an.

Die Tragflächen der Global 5000 hatten laut Luftwaffe bei der Landung den Boden berührt. Die Maschine war aufgrund einer Funktionsstörung nach dem Start umgekehrt. Es ist der nächste Zwischenfall in einer Reihe von Pannen der Flugbereitschaft.



Flugzeuge wurden umgeleitet

Zwischenzeitlich wurden alle Maschinen, die sich im Anflug auf den Hauptstadtflughafen befanden, umgeleitet. "Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Airline nach dem Flugstatus", hieß es vom Flughafen.

Das betraf unter anderem vier Ryanair-Flüge von Madrid, Edinburgh, Brüssel und Sevilla, dazu zwei EasyJet-Maschinen und zwei weitere Flugzeuge von El Al und Rossiya.



Die betroffene Luftwaffenmaschine ist eine von neun Flugzeugen der sogenannten weißen Flotte der Flugbereitschaft und eine von vier Bombardier Global 5000. Die Global 500 sind mit einer VIP-Kabine für kleinere Delegationen von bis zu 13 Personen ausgestattet. Alle vier wurden im Jahr 2011 an die Luftwaffe ausgeliefert.



Als "Regierungsflieger" werden meist die beiden Langstreckenjets vom Typ Airbus A340-300 mit den Namen "Konrad Adenauer" und "Theodor Heuss" bezeichnet. Seit Dezember 2018 ist auch ein Airbus A320 eingesetzt.







Die Sperrung des Flughafens kommt zur Unzeit: Wegen des Osterreiseverkehrs ist es seit Ferienbeginn an den Berliner Flughäfen spürbar voller als sonst, wegen langer Wartezeit haben Passagiere bereits ihre Maschinen verpasst.