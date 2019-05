Erschreckende Bilder aus Moskau

Passagierjet fängt Feuer – Berichte über Tote und Verletzte

05.05.2019, 18:54 Uhr | dpa, rtr, jmt

Nach dem Start in Moskau hat ein russisches Passagierflugzeug Feuer gefangen. Videos zeigen die dramatische Notlandung. An Bord waren über 70 Menschen.

Ein russisches Passagierflugzeug hat kurz nach dem Start auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo Feuer gefangen und musste notlanden. Auf in sozialen Medien verbreiteten Bildern ist zu sehen, wie das Flugzeug in Moskau in Flammen stand und von einer schwarzen Rauchwolke bedeckt war. Unterschiedlichen Angaben in Medienberichten zufolge wurden mindestens oder mindestens zehn Menschen. Die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete, ein Mensch sei ums Leben gekommen.

Der Flughafen Scheremetjewo und der Zivilschutz bestätigten am Sonntag, dass es einen Brand gab, sie nannten zunächst aber keine Details.

BREAKING: Passenger plane with fire on board makes emergency landing at Moscow airport https://t.co/KsvfkFY0WW pic.twitter.com/YjpQo4lvji — BNO News (@BNONews) May 5, 2019

Ein Fluggast habe den Brand auf dem Weg nach Murmansk bemerkt und die Crew der Aeroflot-Maschine des Typs Suchoi Superjet-100 alarmiert, hieß es laut russischen Agenturen. Daraufhin habe der Pilot beschlossen, wieder zum Startflughafen im Norden der Hauptstadt zurückzukehren. Mindestens zehn Menschen seien verletzt worden. An Bord waren den unterschiedlichen Berichten zufolge 73 bis 78 Menschen.