Unfall in Neumünster

Auto knallt in Fußgängergruppe – zwei Polizisten tot

21.01.2021, 23:39 Uhr | dpa, AFP

Blumen und Kerzen liegen an der Unfallstelle: Zwei Menschen sind in Neumünster gestorben. (Quelle: Christian Charisius/dpa)

In Schleswig-Holstein ist es in der vergangenen Nacht zu einem Unfall gekommen: Zwei Menschen starben, als ein Wagen in eine Menschengruppe fuhr. Ein drittes Unfallopfer schwebt in Lebensgefahr.

Bei einem Unfall in Neumünster hat ein Autofahrer drei Fußgänger erfasst und zwei von ihnen tödlich verletzt. Nach Angaben der Polizei und des schleswig-holsteinischen Innenministeriums vom Donnerstag handelte es sich bei den Todesopfern um eine 30-jährige Polizistin und ihren 34-jährigen Lebensgefährten, der ebenfalls Polizeibeamter war. Zudem wurde bei dem Vorfall am Mittwochabend eine 27-Jährige, die mit dem Paar unterwegs war, lebensgefährlich verletzt. Sie kam in eine Klinik.

Der 24-jährige Fahrer verlor laut Polizei hinter einer Kurve einer Landstraße am Ortseingang von Neumünster die Kontrolle über sein Fahrzeug und erfasste dabei die drei Menschen auf einem Gehweg. Nach Angaben der Beamten war er aktuell nicht im Besitz eines Führerscheins.

Fahrer ist von der nassen Straße abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann auf der nassen Straße wegen "nicht angepasster Geschwindigkeit" ins Rutschen geraten, erklärten die Ermittler. Ob eventuell Alkohol oder Drogen im Spiel waren, wurde noch untersucht. Der Fahrer erlitt einen Schock und kam in eine Klinik.

Landesinnenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) zeigte sich "fassungslos, wie diese beiden Menschen, die ihre Zukunft noch vor sich hatten, von einer Sekunde auf die andere aus dem Leben gerissen wurden", erklärte sie in Kiel. Sie hoffe, "dass die lebensgefährlich verletzte Frau sich erholt und wieder gesund wird".