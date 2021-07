Unwetter in Deutschland

So dramatisch ist die Lage in den Hochwassergebieten

15.07.2021, 07:30 Uhr | dpa, sle

Unwetter und Dauerregen haben auch in der Nacht zu Donnerstag in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für Chaos gesorgt. Für zwei Feuerwehrmänner im Märkischen Kreis endeten ihre Einsätze tödlich. (Quelle: dpa)

Mehrere Tote, zahlreiche Vermisste, eingestürzte Häuser: Im Westen Deutschlands herrscht vielerorts Katastrophenalarm. Tief "Bernd" hat mit Starkregen und Gewittern für Hochwasser gesorgt. Ein Überblick.

Mit Starkregen und Gewittern lässt Tief "Bernd" in Teilen Deutschlands Flüsse anschwellen und über die Ufer treten. Es kommt zu Erdrutschen, Straßen werden überspült, Keller laufen voll und der Bahn- und Straßenverkehr sind gestört. Mehrere Menschen sind ums Leben gekommen.

Mehrere Tote, zahlreiche Vermisste

Bei der Rettung eines Mannes ist ein 46 Jahre alter Feuerwehrmann von den Wassermassen fortgerissen worden und ertrunken. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Nur zwei Stunden später kollabierte ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann bei einem Einsatz im Bereich des Kraftwerks Werdohl-Elverlingsen. Er sei am Mittwochabend trotz Reanimations- und Hilfsmaßnahmen gestorben, teilte die Polizei mit. Die Polizei gehe von einem gesundheitlichen Notfall aus.

Im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler sind nach Angaben der örtlichen Polizei mindestens vier Menschen infolge der Unwetter ums Leben gekommen. In Solingen ist ein 82 Jahre alter Mann nach einem Sturz im überfluteten Keller seines Hauses gestorben. Bei dem Sturz sei er mit dem Kopf unter Wasser geraten, sagte eine Sprecherin der Wuppertaler Polizei am Donnerstag. Nach Angaben der Stadt Solingen war der Mann aus einem Kellerschacht gerettet und wiederbelebt worden. Er sei nach dem Transport ins Krankenhaus gestorben.

Durch Starkregen kam es zu einem Erdrutsch in Altena: Ein Feuerwehrmann ist im Einsatz gestorben. (Quelle: Markus Klümper/dpa)

In Euskirchen droht der Damm der Steinbachtalsperre zu brechen. Daher sei am Donnerstag die Autobahn 61 zwischen Bliesheim und Meckenheim vollgesperrt worden, teilte die Polizei mit. Zur Beobachtung des Dammes seien das Technische Hilfswerk (THW) und die Polizei vor Ort.

In der Gemeinde Schuld im Landkreis Ahrweiler sind in der Nacht sechs Häuser eingestürzt. Mehrere weitere Häuser seien einsturzgefährdet, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Laut einem Bericht des SWR werden etwa 30 Menschen vermisst.

In der Kleinstadt Altena waren – wie in vielen anderen Orten – Keller und Straßen überflutet. Der über die Ufer getretene Fluss Lenne verschärfte dort die Situation zusätzlich. Das Wasser lief in die Innenstadt. Altena sei "so gut wie nicht erreichbar", teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Sorge um die Wupper-Talsperre

In Hückeswagen bei Wuppertal lief aufgrund der heftigen Regenfälle die Bevertalsperre über. Das Wasser laufe aktuell unkontrolliert über den Rand der Staumauer, teilte ein Sprecher der Leitstelle am frühen Donnerstagmorgen mit.

Mehr als 1.000 Menschen mussten demnach ihre Häuser verlassen. Nach enormen Regenfällen haben die Behörden im Bergischen Land einen unkontrollierten Überlauf der Wupper-Talsperre bei Radevormwald befürchtet. Einsatzkräfte der Feuerwehr können das Wasser nach Angaben eines Sprechers der Leitstelle Oberbergischer Kreis mittlerweile jedoch kontrolliert ablaufen lassen.

Evakuierung von Anwohnern

Aus Sicherheitsgründen wurden die Anwohner der Wupper in Radevormwald bereits seit dem späten Abend aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen, auch mit Lautsprecherdurchsagen. Für Betroffene wurde eine Betreuungsstelle in einer Grundschule eingerichtet.

Mehrere Häuser sowie ein Tierheim wurden am frühen Donnerstagmorgen in Solingen-Unterburg aufgrund des Hochwassers evakuiert. Der Wasserzufluss bleibe derzeit unvermindert hoch, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Wuppertal mitteilte. Demnach werde das Wasser momentan von Einsatzkräften der Feuerwehr abgelassen, was sich auf das Stadtgebiet auswirkt. Die Bewohner konnten in Notunterkünften und teilweise bei Bekannten untergebracht werden.

Bahn stellt Zugverkehr ein

Die Deutsche Bahn riet allen Bahnreisenden, Nordrhein-Westfalen weiträumig zu umfahren. "Bitte verschieben Sie Reisen von und nach NRW nach Möglichkeit auf die kommenden Tage", hieß es in einer Mitteilung. Am Mittwoch wurde auf zahlreichen Bahnlinien der Betrieb eingestellt.

Die Bahn berichtete unter anderem von Verspätungen und Ausfällen von Zügen zwischen Köln und Düsseldorf sowie zwischen Köln und Wuppertal. Die Strecken zwischen Köln und Koblenz waren auf beiden Seiten des Rheins nicht befahrbar. ICE-Züge zwischen Frankfurt und Brüssel fuhren nur zwischen Frankfurt und Köln.

In Rheinland-Pfalz rief der Kreis Vulkaneifel nach starken Regenfällen und Überschwemmungen den Katastrophenfall aus. "Die Lage ist sehr ernst, wir haben viele überschwemmte Straßen und Ortschaften, die nicht mehr erreichbar sind", sagte Landrätin Julia Gieseking am Mittwochabend in Daun. Die Schulen im Kreis sollen am Donnerstag geschlossen bleiben.

Auch im Landkreis Trier-Saarburg wurde die zweithöchste Alarmstufe ausgerufen. Nach einer Mitteilung der Technischen Einsatzleitung des Brand- und Katastrophenschutzes waren am frühen Donnerstagmorgen die Verbandsgemeinden Trier-Land, Schweich und Konz am heftigsten vom Hochwasser betroffen.