Auffälliger Trend auch für Deutschland

Weltkarte zeigt Überraschung: Hier sterben die meisten an Corona

Wo in Europa die Zahl der Corona-Toten drastisch steigt

Über fünf Millionen Menschen sind weltweit in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Doch der Hotspot hat sich verlagert. Diese Länder verzeichnen die höchsten Todesraten.

USA, Brasilien, Indien: Das sind die Länder, in denen es während der gesamten Pandemie weltweit am meisten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gab. Allein dort starben fast 1,9 Millionen Menschen.

Doch bei den aktuellen weltweiten Todesraten zeigt sich ein anderes Bild. Der Corona-Hotspot hat sich verlagert: In einigen europäischen Ländern steigt nicht nur die Zahl der Neuinfektionen, sondern gleichzeitig auch die Zahl der Todesopfer. Dabei ist vor allem eine Region betroffen – und auch Deutschland hatte zuletzt dramatische Zahlen bei den Corona-Toten zu beklagen.

Wie die Lage in Deutschland aussieht, welches deutsche Nachbarland und welche Staaten in Europa es besonders schwer trifft und wie die Impfquoten vor Ort aussehen, sehen Sie hier oder oben.