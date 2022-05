Entsprechend bekommen auch in den anderen Staaten der EuropĂ€ischen Union Frauen immer spĂ€ter ihr erstes Kind. Am Ă€ltesten sind laut Eurostat die Frauen in Italien (31,4 Jahre), gefolgt von Spanien (31,2) und Luxemburg (31,0). Die im Durchschnitt jĂŒngsten MĂŒtter kamen aus Bulgarien (26,4), RumĂ€nien (27,1) und der Slowakei (27,2).

In den 1970er Jahren sah das noch anders aus: Damals waren die westdeutschen Frauen bei der Geburt des ersten Kindes im Durchschnitt 25 Jahre alt, in der DDR sogar nur 22 Jahre. Doch heute haben viele Frauen und Paare Lerch zufolge die Vorstellung, dass alles schon "fix und fertig sein muss, bevor das erste Kind kommt". Ist das Kind damit die neue Rolex - ein Statussymbol, Àhnlich dem Auto oder dem Einfamilienhaus? So weit will der Forscher nicht gehen.