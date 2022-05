Sturm- und Unwetterwarnungen fĂŒr Mitteldeutschland

15.53 Uhr: Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und ThĂŒringen mĂŒssen sich die Menschen in den kommenden beiden Tagen auf heftige Gewitter, am Freitag sogar auf extremes Unwetter, einstellen. Am heftigsten wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes im Norden Sachsen-Anhalts in der Altmarkt. "Dort ist das Risiko von unwetterartigen Gewittern, starken Sturmböen und Hagel ab Freitagnachmittag am grĂ¶ĂŸten", sagte Meteorologe Jens Oehmichen auf Anfrage.

Es mĂŒsse mit ĂŒberschwemmten Straßen, ĂŒberfluteten Kellern, herabfallenden Ästen und sprunghaft ansteigenden BĂ€chen gerechnet werden. "Bei Regenmengen von 50 Litern pro Quadratmeter können kleine GewĂ€sser dann rasch zu reißenden Strömen werden", betonte der Wetterexperte. Bereits in der Nacht zu Freitag werden erste Gewitter im Westen und SĂŒden ThĂŒringens erwartet, die im spĂ€teren Verlauf auch das Vogtland und das Erzgebirge erreichen werden.

Amtliche Warnung vor Starkregen und Hagel in NRW

15.25 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagnachmittag fĂŒr die westlichen Teile in Nordrhein-Westfalen eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter herausgegeben. Das Unwetter erreicht laut dem DWD zunĂ€chst den Westen des MĂŒnsterlandes, des Ruhrgebiets und des Rheinlands. Dort könnte es ab dem Nachmittag zuerst zu orkanartigen Böen und heftigem Starkregen kommen. Die Menschen mĂŒssten zudem mit Hagelkörnern rechnen.

In einer Vorabinformation hatte der DWD bereits am Donnerstagmorgen auf die möglichen schweren Gewitter ab dem Nachmittag hingewiesen, die Orte in ganz Nordrhein-Westfalen treffen könnten.

Eintracht-Feier in Frankfurt: Stadt beobachtet die Gewitterlage

15.15 Uhr: Am Römer in der Frankfurter Altstadt wollen am Abend Tausende Fans mit der Mannschaft der Eintracht den Europapokal-Triumph feiern. Jedoch werden ab 20 Uhr Gewitter erwartet – und auch die Mannschaft wird nicht vor 19 Uhr auftauchen. Also wird das Team wohl genau dann auf dem Balkon des Römer mit dem Pott erwartet, wenn sich das drohende Unwetter ankĂŒndigt.

"Die Fans feiern seit gestern Abend und so langsam fĂŒllt sich der Römer. Ich hoffe, dass der Wettergott mitspielt", sagt eine Sprecherin der Stadt am Nachmittag. "Wir beobachten die Lage und mĂŒssen aus der Situation heraus entscheiden. Wenn Leib und Leben der Menschen in Gefahr ist, dann mĂŒssen wir Konsequenzen ziehen."

Wetterwarnungen auch in Baden-WĂŒrttemberg

15.13 Uhr: Mittlerweile hat der Deutsche Wetterdienst auch fĂŒr einige Regionen im SĂŒden Baden-WĂŒrttembergs Warnungen vor starkem Gewitter herausgegeben. Erwartet wĂŒrden Sturmböen bis zu 70 km/h, Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter und Hagel.