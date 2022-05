Im Mittelfranken in Bayern sind bei einem Unwetter 14 Menschen beim Einsturz einer HolzhĂŒtte verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Eine 37 Jahre alte Frau sei mit schwersten Verletzungen in eine Klinik geflogen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Das UnglĂŒck ereignete sich am Freitagabend in Spalt (Landkreis Roth) nahe dem Großen Brombachsee. Der Polizeisprecherin zufolge hatten angesichts des in Bayern aufziehenden Unwetters mehrere Urlauber in der rund 85 Quadratmeter großen HĂŒtte Schutz gesucht. Aus ungeklĂ€rter Ursache sei diese dann zur Seite gekippt und zusammengefallen.

Schulen frĂŒher geschlossen

Schon vor Beginn der Unwetter kam es zum Start ins Wochenende vielerorts in Deutschland zu BeeintrĂ€chtigungen. Im Regierungsbezirk Köln endete der Schulunterricht nach Angaben der Bezirksregierung um 11.30 Uhr, damit die SchĂŒlerinnen und SchĂŒler sicher nach Hause kommen konnten. In Rheinland-Pfalz blieben alle Schulen in TrĂ€gerschaft des Kreises Ahrweiler geschlossen. Im Ahrtal wurden Mitte Juli 2021 bei einem Hochwasser nach extremem Starkregen 134 Menschen getötet und Tausende HĂ€user verwĂŒstet. Bis heute leben viele Menschen in Ausweichquartieren.

Zahlreiche Veranstaltungen wurden vorsichtshalber abgesagt. So fiel eine in Bad MĂŒnstereifel mit Kardinal Rainer Maria Woelki geplante Dankfeier fĂŒr Helfer der Flutkatastrophe vom vergangenen Juli aus. In Köln wurden unter anderem der Zoo und der Forstbotanische Garten geschlossen, auch die Friedhöfe sollten ab dem Nachmittag fĂŒr Besucherinnen und Besucher geschlossen bleiben. Kurios: In Solingen soll ein coronabedingt ausgefallener Weihnachtsmarkt nun erst ab Samstag und somit einen Tag spĂ€ter als geplant nachgeholt werden.

In Lippstadt richtete ein weiterer Tornado massive SchÀden an. (Quelle: Friso Gentsch/dpa-bilder)

Gewitter ziehen nach SĂŒden weiter

Schon am Donnerstag waren schwere Gewitter ĂŒber den Westen Deutschlands gezogen, die SchĂ€den waren aber etwas weniger schwer als befĂŒrchtet. Zeitweise war der Bahnverkehr in die Niederlande unterbrochen. Auch im Norden kam es zu heftigen Unwettern. Gewitter und Sturmböen lösten in Niedersachsen Hunderte EinsĂ€tze der Feuerwehr aus.