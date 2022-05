Immer mehr LĂ€nder melden FĂ€lle von Affenpocken. Nachdem am Wochenende Patienten in Deutschland registriert wurden, haben auch die Schweiz und Israel am Virus Erkrankte entdeckt.

Nach den ersten in Deutschland nachgewiesenen FĂ€llen von Affenpocken in MĂŒnchen und Berlin rechnen Experten mit weiteren Infektionen. Eine große Ansteckungswelle ist hierzulande aber nicht zu erwarten. Davon gehen sowohl die behandelnden Ärzte des Patienten in MĂŒnchen als auch die Behörden in Berlin aus. Derweil melden weitere LĂ€nder erste Infektionsnachweise, wie Israel und die Schweiz.

Am Samstag berichtete die Senatsverwaltung fĂŒr Gesundheit in Berlin von zwei FĂ€llen der seltenen Infektion in der Hauptstadt. Es ist noch nicht bekannt, mit welcher der beiden bekannten Virus-Varianten sich die Betroffenen angesteckt haben. Eine entsprechende Genanalyse dazu laufe. Der Zustand der Patienten sei stabil, hieß es.

Am Freitag war bereits ein erster Fall von Affenpocken in MĂŒnchen bekannt geworden. Der 26 Jahre alte Mann stammt aus Brasilien und leidet an der westafrikanischen, der milderen der zwei bekannten Virusvarianten. Ihm geht es nach Angaben seines behandelnden Arztes gut. Der Mann war von Portugal ĂŒber Spanien nach MĂŒnchen gereist und hatte sich zuvor in DĂŒsseldorf und Frankfurt am Main aufgehalten.

NRW prĂŒft Kontakte

Nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums in Nordrhein-Westfalen liegen Hinweise "auf mögliche Kontakte von Personen mit dem Affenpockenvirus" vor. Diesen Hinweisen werde nachgegangen, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Samstag. Das Landeszentrum fĂŒr Gesundheit stehe in engem Austausch mit dem StĂ€ndigen Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren fĂŒr Krankheiten durch hochpathogene Erreger (STAKOB) am Robert Koch-Institut (RKI).