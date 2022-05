FĂŒr Kontaktpersonen von Affenpocken-FĂ€llen gibt es in Deutschland derzeit keine Empfehlung zur QuarantĂ€ne. GesundheitsĂ€mter könnten aber bereits jetzt jederzeit Isolierung und QuarantĂ€ne anordnen, so eine Sprecherin des Robert-Koch-Instituts auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Großbritannien empfiehlt dreiwöchige Isolation

Die britische Gesundheitsbehörde UKHSA empfiehlt fĂŒr enge Kontaktpersonen von Affenpocken-Infizierten bereits eine dreiwöchige QuarantĂ€ne. Als mit hoher Wahrscheinlichkeit infiziert gelte, wer entweder im selben Haushalt mit einer erkrankten Person lebe, mit einer solchen Geschlechtsverkehr gehabt oder deren BettwĂ€sche ohne Schutzkleidung gewechselt habe, hieß es in einer Mitteilung.

Diese Gruppe soll demnach neben der Empfehlung zur QuarantĂ€ne auch eine schĂŒtzende Pockenimpfung erhalten. Vermieden werden solle insbesondere der Kontakt mit Schwangeren, Kindern unter zwölf Jahren sowie Menschen mit unterdrĂŒcktem Immunsystem, hieß es weiter.

In Großbritannien wurden bislang rund zwei Dutzend FĂ€lle von Affenpocken festgestellt. Es sei wahrscheinlich, dass tĂ€glich neue hinzukĂ€men, hatte UKHSA-Chefin Susan Hopkins am Wochenende gesagt. Noch am Montag sollten neue Zahlen veröffentlicht werden. Die Infektionen in Großbritannien betreffen ebenso wie die in anderen LĂ€ndern derzeit in erster Linie MĂ€nner, die Sex mit anderen MĂ€nnern hatten.

Ministerium erwartet mehr FĂ€lle in Deutschland

Das Bundesgesundheitsministerium erwartet ebenfalls zunehmende Affenpocken-FĂ€lle in Deutschland. "Aufgrund der vielfĂ€ltigen Kontakte der derzeit Infizierten ist in Europa und auch in Deutschland mit weiteren Erkrankungen zu rechnen", heißt es in einem Bericht fĂŒr den Gesundheitsausschuss des Bundestages.

Mit Stand von Sonntagnachmittag gebe es inzwischen vier bestĂ€tigte Infektions- und ErkrankungsfĂ€lle in Deutschland – einen in MĂŒnchen und drei in Berlin. Proben weiterer Personen seien in AbklĂ€rung. Kontaktpersonen wĂŒrden ermittelt.

"Es handelt sich inzwischen um ein Geschehen mit internationaler Verbreitung", heißt es in dem Ministeriumsbericht weiter, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In zahlreichen LĂ€ndern seien mehr als 130 bestĂ€tigte FĂ€lle und VerdachtsfĂ€lle nachgewiesen, "Tendenz tĂ€glich steigend".

Pockenimpfstoffe sollen auch gegen Affenpocken wirken

Eine großflĂ€chige Impfkampagne plant Großbritannien unterdessen nicht, sagte Behördenchefin Hopkins weiter. FĂŒr die laufenden Impfungen werde ein Vakzin der "dritten Generation" gegen die als ausgestorben geltende Pockenkrankheit beim Menschen verwendet.