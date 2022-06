"Diese Jury hat mir mein Leben zur├╝ckgegeben", teilte Depp anschlie├čend mit - und bedankte bei der Jury und auch bei seinem Anwaltsteam und seinen Unterst├╝tzern. "Das Ziel, diesen Prozess voranzubringen, war von Anfang an, die Wahrheit ans Licht zu bringen - egal wie es ausgehen w├╝rde. Die Wahrheit zu sagen war etwas, was ich meinen Kindern und all denjenigen, die mich immer unterst├╝tzt haben, geschuldet habe. Jetzt wo ich das geschafft habe, f├╝hle ich einen inneren Frieden in mir."

Heard zeigte sich hingegen zutiefst entt├Ąuscht. "Die Entt├Ąuschung, die ich heute f├╝hle, kann man nicht in Worte fassen", schrieb die Schauspielerin via Kurznachrichtendienst Twitter. Dass die Jury ihr trotz eines "Bergs an Beweisen" gr├Â├čtenteils nicht geglaubt habe, breche ihr Herz. Zudem sehe sie das Urteil als einen "R├╝ckschritt" f├╝r andere Frauen in ├Ąhnlicher Situation. "Ich bin traurig, dass ich den Prozess verloren habe. Aber ich bin noch trauriger, dass ich anscheinend ein Recht verloren habe, von dem ich davon ausgegangen war, dass ich es als Amerikanerin habe - frei und offen zu sprechen."

Zuvor hatten sich Depp und Heard in dem Verleumdungsprozess sechs Wochen lang gegenseitig mit schweren Vorw├╝rfen ├╝berzogen - ├╝ber Kameras per Livestream in alle Welt verbreitet. In ihren Abschlusspl├Ądoyers hatten die Anw├Ąlte beider Seiten dann noch einmal heftige Anschuldigungen von sexuellem Missbrauch, k├Ârperlicher Gewalt, L├╝gen und Drogenexzessen vorgebracht.

Der "Fluch der Karibik"-Star hatte Heard in seiner Zivilklage beschuldigt, in einem 2018 von der "Washington Post" ver├Âffentlichten Kommentar zum Thema h├Ąusliche Gewalt falsche Aussagen gemacht zu haben. Dies habe seinem Ruf geschadet. Wegen Verleumdung hatte er 50 Millionen Dollar (gut 46 Millionen Euro) Schadenersatz gefordert. Heard pochte in ihrer Gegenklage auf 100 Millionen Dollar. Sie machte geltend, dass Depps Ex-Anwalt Adam Waldman mit einer Schmutzkampagne ihrem Ansehen geschadet habe.

2016 Scheidung nach nur 15 Monaten Ehe

Die bittere Auseinandersetzung tobt schon seit Jahren. 2016 hatte Heard nach nur 15 Monaten Ehe die Scheidung eingereicht. Sie warf dem Hollywood-Star h├Ąusliche Gewalt vor.

Vor rund zwei Jahren hatte Depp in London mit einer Klage gegen die Boulevardzeitung "Sun" eine Niederlage einstecken m├╝ssen. Es ging um einen Artikel, in dem behauptet wurde, Depp habe als Frauenschl├Ąger ("wife beater") Heard k├Ârperlich misshandelt. Nach einem Prozess mit heftigen Vorw├╝rfen wies der High Court die Klage am Ende ab.

Jury besteht aus f├╝nf M├Ąnner und zwei Frauen