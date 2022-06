Aktualisiert am 06.06.2022 - 08:14 Uhr

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Nach dem ZugunglĂŒck von Garmisch-Partenkirchen sind weitere Waggons fĂŒr den Abtransport vorbereitet worden. Am Montag war an der UnglĂŒcksstelle in Oberbayern ein weiterer zerteilter Wagen zu sehen.