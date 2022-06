Eine Frau k├╝hlt sich in Sachsen-Anhalt in der Mittagssonne mit einem Glas voller Eisw├╝rfel ab: Das sommerliche Wetter f├╝hrt dazu, dass viele Touristen lieber ein schattiges Pl├Ątzchen suchen. (Quelle: Matthias Bein/dpa-bilder)

Der deutsche Temperaturrekord ist von all diesen Werten jedoch noch um einiges entfernt: Laut DWD wurden am 25. Juli 2019 an Stationen in Duisburg und T├Ânisvorst (bei Krefeld) 41,2 Grad Celsius gemessen. Ein am selben Tag in Lingen gemessener Temperaturrekord von 42,6 Grad wurde sp├Ąter im Nachhinein annulliert. Auch f├╝r den Juni handelt es sich bei den Werten vom Samstag um keine Rekordwerte: Ende Juni 2019 waren an mehreren Orten Werte um die 39 Grad gemessen worden.

Ansturm auf die Freib├Ąder

Freib├Ąder meldeten am letzten Wochenende des kalendarischen Fr├╝hlings einen Ansturm. Ein Mitarbeiter des Agrippabads in K├Âln sagte, bereits am Mittag seien rund doppelt so viele E-Tickets wie sonst in diesem Zeitraum verkauft worden. Im Freibad Langenfeld bei D├╝sseldorf wurde der Ticketverkauf am Kassenautomaten mittags sogar gestoppt.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mahnte, auf ├Ąltere Menschen zu achten. Auf Twitter schrieb der SPD-Politiker: "Bitte achten Sie darauf, dass gerade ├Ąltere Menschen heute genug trinken. Sie empfinden oft weniger Durst als f├╝r ihren K├Ârper gut w├Ąre. Hitze und wenig Fl├╝ssigkeit k├Ânnen f├╝r ├ältere t├Âdliche Folgen haben. Heute sind wir gefragt, auch auf ├ältere und behinderte Menschen zu achten."

Volle Z├╝ge an die Ostsee

W├Ąhrend es im S├╝den sonnig und hei├č war, war es im Norden heiter bis wolkig. Das Wetter lockte viele an die K├╝sten. Die Bahn meldete volle Z├╝ge in Richtung Ostsee. Das Neun-Euro-Ticket sei beliebt, ausgelastet seien besonders die Regionalbahnen in die touristischen Regionen, sagte ein Sprecher. In Mecklenburg-Vorpommern war es mit 22 bis 25 Grad sehr ertr├Ąglich, wie der Meteorologe Stefan Kreibohm vom Wetterstudio Hiddensee sagte.

Urlauber und Tagesg├Ąste an der Ostsee in Warnem├╝nde: Das Sommerwetter sorgt f├╝r gut besuchte Str├Ąnde. (Quelle: Jens B├╝ttner/dpa-bilder)

Bis zu 44 Grad in Spanien

In Spanien herrscht die schlimmste Juni-Hitzewelle seit 1950 mit Temperaturen von ├Ârtlich mehr als 44 Grad. Der Rekord dieser Hitzeperiode wurde am vergangenen Freitag im andalusischen And├║jar mit 44,2 bis 44,3 Grad registriert. Besonders hei├č sollte es am Samstag nach Angaben des Wetterdienstes Aemet vor allem in den Regionen Katalonien, Navarra und Baskenland im Nordosten und Norden des Landes sowie in Andalusien im S├╝den werden.