Tödliche Lebensmittelvergiftung

Frau stirbt nach Essen in spanischem Sterne-Lokal

22.02.2019, 22:05 Uhr | AFP

Festtafel eines Restaurants: In Spanien haben rund 30 Gäste eines Sterne-Lokals eine Lebensmittelvergiftung erlitten. (Quelle: imagebroker/Symbolbild/imago)

Der Besuch in einem Sterne-Restaurant im spanischen Valencia endete für mehrere Gäste im Krankenhaus. Für eine Familie hatte das Essen besonders dramatische Folgen.

Eine mutmaßlich tödliche Lebensmittelvergiftung in einem Sterne-Restaurant in Valencia beschäftigt die spanische Justiz. Eine Frau war nach einem Essen dort erkrankt und schließlich gestorben. Ein Untersuchungsrichter habe sich des Falles angenommen, teilte das zuständige Gericht in der ostspanischen Stadt mit.

30 Gäste von Vergiftungssymptomen betroffen

Insgesamt hatten rund 30 Gäste des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants "Riff" Vergiftungssymptome gezeigt. Das 2001 von einem Deutschen eröffnete Lokal trägt den Stern seit 2009.

Nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden starb die 46-jährige Frau am vergangenen Sonntag. Zuvor hatte sie zusammen mit ihrem Mann und ihrem zwölfjährigen Sohn im "Riff" gegessen. Vater und Sohn erlitten den Angaben zufolge ebenfalls eine Lebensmittelvergiftung, hätten sich aber wieder erholt.





Von den mehr als 70 befragten Gästen, die das Restaurant in den drei Tagen vor dem Todesfall besucht hätten, hätten 29 eine Lebensmittelvergiftung davon getragen. Allerdings seien die Symptome nicht gravierend gewesen, meist blieb es bei Übelkeit.