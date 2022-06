Die Verlobte des ermordeten niederländischen Kriminalreporters Peter R. de Vries hat sich im Gericht mit ergreifenden Worten an die mutmaßlichen Täter gewandt. "Der Schmerz ist unermesslich", sagte sie am Mittwoch in Amsterdam. Die Angeklagten seien kalte, gewissenlose Mörder. "Jegliches menschliches Gefühl ist ihnen fremd." Zu dem mutmaßlichen Schützen Delano G., der bisher zu den Vorwürfen schweigt, sagte sie: "Jeder Idiot kann abdrücken, aber darüber zu reden, dafür braucht man Mut."