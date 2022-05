Die Metropolregion Recife wird seit Dienstag von heftigen RegenfĂ€lle heimgesucht. Fast tausend Menschen mussten wegen Überschwemmungen und Erdrutschen ihre HĂ€user verlassen. In Videos, die in Online-Netzwerken veröffentlicht wurden, waren ĂŒberflutete Straßen in verschiedenen Orten, eingestĂŒrzte GebĂ€ude und Erdmassen zu sehen.

Der rechtsextreme PrĂ€sident Bolsonaro drĂŒckte im Onlinedienst Twitter "Schmerz und SolidaritĂ€t mit den Opfern dieser traurigen Katastrophe" aus. Seine Regierung werde alles ihr Mögliche tun, "um das Leid zu lindern". Die Armee, das Verteidigungsministerium und weitere Regierungsstellen seien eingeschaltet worden, um bei Hilfsaktionen zu helfen.

Alarmstufe Rot gilt weiterhin

Das Nationale Institut fĂŒr Meteorologie erklĂ€rte, fĂŒr Pernambuco gelte auch am Sonntag Alarmstufe Rot hinsichtlich des Erdrutsch- und Hochwasserrisikos. Auch die Wasser- und Klimabehörde von Pernambuco warnte am Samstag, die Lage könne sich weiter verschlimmern, da der Regen in den nĂ€chsten 24 Stunden anhalten werde.

In den vergangenen Monaten sind bereits Hunderte Menschen in Brasilien durch von heftigen RegenfĂ€llen verursachte Erdrutsche und Überschwemmungen ums Leben gekommen. Im Februar starben allein in der Stadt Petropolis im Bundesstaat Rio de Janeiro mehr als 230 Menschen. Anfang Mai starben in dem Bundesstaat 14 weitere Menschen durch Hochwasser und Erdrutsche.