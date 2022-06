Dutzende H├Ąuser zerst├Ârt Hunderte Tote und Verletzte nach Erdbeben in Afghanistan Von afp , dpa , joh Aktualisiert am 22.06.2022 - 09:32 Uhr Lesedauer: 2 Min. Erdbeben in Afghanistan: Ein Helfer des Roten Halbmond geht zu einem Hubschrauber. (Quelle: -/Bakhtar News Agency/dpa-bilder)

Ein Erdbeben hat die ostafghanische Provinz Paktika schwer getroffen: Hunderte Menschen sollen dadurch get├Âtet worden sein, zahlreiche verletzt.

Bei einem heftigen Erdbeben in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion sind nach offiziellen Angaben mindestens 280 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 250 Bewohner im Osten Afghanistans seien nach dem Beben am sp├Ąten Dienstagabend verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Bakhtar am Mittwoch.

Ein Sprecher der regierenden Taliban sprach von Dutzenden zerst├Ârten H├Ąusern in den Provinzen Paktika und Chost. ├ľrtliche Medien berichteten, ein Dorf sei komplett zerst├Ârt worden.

"Es ist m├Âglich, dass diese Zahlen noch steigen", teilte der Kabuler Regierungssprecher Bilal Karimi am Mittwoch auf Twitter mit. "Wir rufen die Hilfsorganisationen auf, den Opfern des Erdbebens sofortige Hilfe zu leisten, um eine humanit├Ąre Katastrophe zu verhindern." Fotos in den Online-Netzwerken zeigen eingest├╝rzte H├Ąuser in den Stra├čen eines Dorfes. In Videos ist zudem zu sehen, wie Bewohner betroffener Gebiete Verletzte zu einem Helikopter bringen.

Ersch├╝tterungen in weiten Teilen Pakistans zu sp├╝ren

Die Angaben regionaler Erdbebenwarten zur St├Ąrke schwankten zun├Ąchst. Pakistanische Beh├Ârden gaben am sp├Ąten Dienstagabend (Ortszeit) eine St├Ąrke des Bebens von 6,1 an. Die US-Erdbebenwarte (USGS) vermeldete die St├Ąrke 5,9 sowie ein etwas schw├Ącheres Nachbeben. Demnach befand sich das Zentrum des Bebens rund 50 Kilometer s├╝dwestlich der Stadt Chost nahe der Grenze zu Pakistan in rund zehn Kilometern Tiefe.