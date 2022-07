Land hilft Bodo Schiffmann bei "Querdenker"-Spenden

Am kommenden Donnerstag ist die katastrophalen Flut nach Starkregen ein Jahr her, die 134 Menschen das Leben kostete und Tausende H├Ąuser zerst├Ârte. An Tag 1 danach, am 15. Juli 2021, wurde das Ausma├č allm├Ąhlich deutlich, Menschen wollten spenden. Um elf Uhr abends startete Schiffmann seine Spendenaktion in seinem Telegram-Kanal mit 150.000 Abonnenten. "Weil es immer sehr lange dauert, bis staatliche Hilfen ankommt", sammelte er privat ├╝ber einen sogenannten Moneypool ÔÇô "100 Prozent f├╝r die Flutopfer!".