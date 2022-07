Vom Starkregen zur Flutkatastrophe – wie die Tragödie ihren Lauf nahm

Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 im Westen Deutschlands sterben allein in Rheinland-Pfalz mindestens 135 Menschen – 134 im Ahrtal und ein Mann in der Eifel . Zwei Menschen werden noch immer vermisst. In Nordrhein-Westfalen kommen bei dem Hochwasser nach extremen StarkregenfĂ€llen 49 Menschen ums Leben; mit 180 StĂ€dten und Gemeinden ist fast die HĂ€lfte der Kommunen betroffen. Eine Chronologie der Ereignisse:

14. Juli: Der Pegelstand der Ahr steigt. Der Kreis Ahrweiler im Norden von Rheinland-Pfalz ruft die zweithöchste Alarmstufe aus, 23 Minuten zuvor hatte das Landesumweltamt bereits die höchste Warnstufe ausgerufen. Der Landrat von Ahrweiler, JĂŒrgen Pföhler, und der rheinland-pfĂ€lzische Innenminister Roger Lewentz besuchen die Einsatzzentrale des Krisenstabs in der Kreisbehörde. Anschließend verlassen sie den Krisenstab und kehren nicht mehr zurĂŒck. Am spĂ€ten Abend empfiehlt der Kreis Ahrweiler eine Evakuierung der HĂ€user in Gebieten an der Ahr. In NRW gehen an dem Tag zahlreiche Notrufe ein, HĂ€nge rutschen weg. Immer mehr Kommunen sind betroffen, grĂ¶ĂŸere Evakuierungen beginnen. Die Stadt Hagen ruft den Katastrophenfall aus. Zwei FeuerwehrmĂ€nner ertrinken bei EinsĂ€tzen.