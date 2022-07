Waldbrand bei Falkenberg in Brandenburg: Ortschaft Rehfeld wird evakuiert

Waldbrände wüten weiter Ortschaft in Brandenburg wird evakuiert Von t-online , dpa , MaM Aktualisiert am 25.07.2022 - 21:16 Uhr Lesedauer: 2 Min. Feuerwehrfahrzeug in Brandenburg: Erneut ist in dem Bundesland ein Feuer ausgebrochen (Archivbild). (Quelle: Andre März/imago-images-bilder)

In Brandenburg kämpfen Einsatzkräfte derzeit in mehreren Regionen gegen das Feuer. In dieser Ortschaft ist die Lage besonders brenzlig.

Wegen eines Großbrands im südlichen Brandenburg haben die Behörden die vorsorgliche Evakuierung einer Ortschaft angeordnet. Betroffen sei der Ortsteil Rehfeld mit 200 Einwohnern, der zur Stadt Falkenberg/Elster gehört, wie der Landkreis Elbe-Elster am Montagabend mitteilte. Die Polizei sei vor Ort. Menschen ohne neue Unterkunftsmöglichkeit sollten in ein Gasthaus in Falkenberg/Elster gebracht werden.

Der Landkreis hatte am Nachmittag bereits eine Großschadenslage ausgerufen. Demnach hatte sich ein Brand in einem Waldgebiet mit Windkraftanlagen bei Kölsa-Rehfeld in Falkenberg/Elster auf mehr als 100 Hektar ausgedehnt. "Das Feuer breitet sich weiter dynamisch aus", erklärte der Landkreis zu der Evakuierungsanordnung am Abend. Es sei "inzwischen bis auf 150 Meter an die Ortslage Rehfeld herangerückt".

Weiterer Brand nördlich von Berlin

Auch nördlich von Berlin war am Montag erneut ein Feuer ausgebrochen. Es handelt es sich um einen "ausgedehnten Waldbrand" im Bereich Gransee und Schönermark, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe am Mittag mitteilte. Zunächst hatte der rbb berichtet.

Loading... Embed