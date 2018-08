Bei Videospiel-Event

Zahlreiche Opfer bei Schießerei in Florida

26.08.2018, 22:19 Uhr | dpa, AFP, dru

In den USA hat es erneut eine Schießerei mit zahlreichen Opfern gegeben. Angreifer sollen bei einem Videospiel-Turnier in Florida das Feuer eröffnet haben. Es gab Tote.

In der Stadt Jacksonville sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Dies bestätigte die Polizei. Das Sheriffsbüro sprach am Sonntag bei Twitter von "mehreren Todesopfern". Ein Verdächtiger sei tot, es sei zu diesem Zeitpunkt unklar, ob es weitere Verdächtige gebe, hieß es in einer Twitternachricht.

Das Nachrichtenportal "News4Jax" berichtete, mindestens vier Menschen seien ums Leben gekommen, insgesamt elf seien niedergeschossen worden. Der tote Angreifer habe sich selbst das Leben genommen. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Der oder die Angreifer eröffneten das Feuer in einer Videospiel-Bar in einem Einkaufszentrum in Jacksonville. Zum Zeitpunkt der Attacke fand dort ein Videospiel-Turnier statt. In einem Livestream des Turniers hört man im Hintergrund Schüsse und Schreie. Die Los Angeles Times berichtete, der Angreifer sei selbst Gamer gewesen und habe bei dem Turnier verloren.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018

Ryan Alemon, ein Spieler aus Texas, der an dem Turnier teilnahm, berichtete CNN von dem Vorfall. Als er die Schüsse hörte, habe er sich weggeduckt und sei dann zu den Toiletten gerannt. Er habe dort zehn Minuten lang ausgeharrt. "Ich bin immer noch schockiert. Ich kann kaum sprechen", sagte er.

Ein Augenzeuge, der in einem nahegelegenen Restaurant war, berichtete: "Ich hörte wie jemand rief 'Er hat eine Waffe'. Dann begannen die Schüsse. Ein Mann mit Schusswunden stürzte in das Restaurant, dann sperrten sie es ab."

Eine Sondereinheit der Polizei suchte die Gegend ab. Viele Menschen sollen sich in dem Zentrum versteckt haben. Die Polizei rief sie auf, den Notruf zu wählen. "Wir werden euch finden. Bitte rennt nicht heraus." Der Bereich um das so genannte "Jacksonville Landing" wurde weiträumig abgesperrt. Auf Twitter warnte die Polizei davor, sich dem Bereich zu nähern.

There has been a mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay with @ActionNewsJax as we continue to bring you updates on this breaking story. Our reporter @brittneyANjax is on the scene. #Jacksonville #JacksonvilleMassShooting

Updates: https://t.co/gG99FyNndX pic.twitter.com/bzcVuZL6dh — All Things CBS47 (@AllThingsCBS47) August 26, 2018

Das Einkaufs- und Vergnügungszentrum befindet sich im Zentrum der Stadt am St. Johns Fluss. Jacksonville liegt im Norden Floridas und hat rund 880.000 Einwohner.