Einsatz in Flensburg

Amokdrohung gegen Schule – Polizei nimmt 17-Jährigen fest

03.04.2019, 10:03 Uhr | AFP

Luftbild von der Eckener Schule in Flensburg: In einem Online-Chat soll ein Schüler eine Gewaltt angedroht haben. (Quelle: Google Maps/ Screenshot)

Polizeieinsatz an einer Schule in Flensburg: Ein 17-Jähriger hatte einen Angriff angedroht, am Eingang der Schule warteten Beamte auf ihn. Der Schüler hatte tatsächlich Waffen bei sich.

Nach der Ankündigung eines gewaltsamen Angriffs an einer Flensburger Schule haben Polizisten am Mittwochmorgen bei einer Einlasskontrolle einen 17-jährigen Schüler vorläufig festgenommen. Der Jugendliche habe mehrere Messer bei sich gehabt, teilten die Beamten auf Twitter mit. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Demnach war die Polizei über einen Chat informiert worden, in dem jemand einen Amoklauf in der Flensburger Schule angekündigt hatte. Aufgrund dieser Nachricht vom Dienstagabend waren Beamte am Mittwochmorgen vor Ort und kontrollierten an den Eingängen.



Dabei entdeckten sie bei dem 17-Jährigen nach eigenen Angaben mehrere Messer. Weitere Ermittlungen hätten den Verdacht gegen den jungen Mann "konkretisiert", hieß es. Er sei vorläufig festgenommen worden.