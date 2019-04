Polizistin bei Unfall verletzt

Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

22.04.2019, 15:45 Uhr | AFP

Ein Autofahrer ist durch mehrere Ortsteile in Sachsen-Anhalt vor der Polizei geflohen und hat dabei zwei Unfälle verursacht. Mehrere Personen sind verletzt worden.

In Sachsen-Anhalt hat sich ein Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei zwei Unfälle verursacht. Er floh am Sonntag in Schönebeck im Salzlandkreis mit seinem Auto vor der alarmierten Polizei, nachdem er an einer Tankstelle eine Creme auf seinem Wagen verteilt hatte und um diesen herumgetanzt war. Bei den Unfällen auf der Flucht wurde eine Beamtin verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann stieß auf der Flucht durch mehrere Ortsteile zunächst mit zwei Polizeiwagen zusammen. Auf einem Feldweg kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem durch den Aufprall eine Polizistin verletzt wurde. Die Polizei konnte den ebenfalls verletzten Fahrer schließlich stoppen und überwältigen. Zwei weitere Beamte wurden dabei leicht verletzt.





Der Mann wurde zur Behandlung seiner Verletzung in eine Klinik gebracht. Dort wies ein Arzt ihn in eine psychiatrische Einrichtung ein.