US-Bundesstaat Maryland

Erneut Schießerei in den USA – ein Toter, mehrere Verletzte

29.04.2019, 10:39 Uhr | aj, t-online.de

In den USA ist es erneut zu einer tödlichen Schießerei gekommen. Ein Unbekannter habe Feuer auf offener Straße eröffnet und wahllos um sich geschossen. Mehrere Menschen wurden verletzt, eine Person verlor ihr Leben.

In der Stadt Baltimore im US-Bundesstaat Maryland hat ein Unbekannter am Sonntagnachmittag (Ortszeit) mehrere Menschen auf offener Straße angeschossen. Das berichten örtliche Medien unter Berufung der Polizei. Demnach seien acht Menschen durch Schüsse verletzt worden, eine Person sei noch vor Ort gestorben.

BREAKING: Police confirm: At least 7 people shot in mass shooting in front of Perkins Square Baptist Church in Baltimore, Maryland. Live footage from the scene: https://t.co/KwhXMOBsQe — BNL NEWS (@BreakingNLive) April 28, 2019

Die Behörden teilten in einer Pressekonferenz mit, ein Unbekannter habe auf offener Straße das Feuer eröffnet und "wahllos in die Menge geschossen". Mehrere Menschen hatten sich offenbar zu zwei Grillpartys in der Nähe einer Baptistenkirche in West-Baltimore eingefunden.



Die Schießerei habe allerdings nichts mit der nahegelegenen Kirche zu tun, wie die Polizei bestätigte. Ein Todesopfer sei während der Schießerei hinter die nahe gelegenen Kirche gelaufen und zusammengebrochen, sagte Baltimores Polizeichef in einer Pressekonferenz.

Dozens of evidence markers. Baltimore police Commissioner Harrison on scene



What we know now:



- 7 people shot

- 1 person dead

- happened at a cookout along 2500 Edmonson Ave @wjz pic.twitter.com/DiZRrpduqu — Kelsey Kushner (@KelseyKushnerTV) April 28, 2019

Weitere Details zum Tathergang und den Hintergründen der Schießerei sind bisher nicht bekannt. Der mutmaßliche Täter sei weiterhin flüchtig. Die Polizei untersuche auch, ob es einen zweiten Schützen gegeben habe. Auch die Identitäten der Opfer waren am Sonntagabend noch unklar. Die Behörden baten die Bevölkerung um Hilfe, um die Tat aufzuklären.







Erst am Samstag hatte ein Mann in einer Synagoge nahe San Diego in Kalifornien um sich geschossen und dabei eine Frau getötet und drei weitere Menschen verletzt.