Zwei Intensivtäter verhaftet

Jugendliche sollen 70-Jährigen ins Koma geprügelt haben

23.05.2019, 13:42 Uhr | AFP

Angeblich weil er sie aus einem Hausflur vertreiben wollte, haben Jugendliche einen Rentner lebensgefährlich verletzt. Zwei Verdächtige konnten geschnappt werden. Der Mann ringt um sein Leben.

Ein 70-jähriger Mann ist in Wuppertal von Jugendlichen angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er auf der Intensivstation um sein Leben ringt. Zwei 14-Jährige sitzen nach der Attacke in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal mitteilten. Die beiden gerade erst strafmündigen Jugendlichen sind demnach polizeibekannt und werden als Intensivtäter eingestuft.

Der 70-Jährige war den Angaben zufolge am Dienstagabend mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit geraten. Nachdem der Mann die Jugendlichen aus dem Flur des von ihm mitbewohnten Mietshauses gewiesen hatte, schlugen und traten mindestens zwei von ihnen auf ihr Opfer ein.







Zeugen hielten einen 14 Jahre alten mutmaßlicher Haupttäter am Tatort fest und übergaben ihn den herbeigerufenen Polizisten. Der zweite gleichaltrige Verdächtige wurde am Mittwochvormittag festgenommen. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein und sucht weitere Zeugen der Auseinandersetzung.