Amoklauf in US-Behörde: Dreizehn Menschen tot

Ein städtischer Angestellter hat in der US-Stadt Virginia Beach zwölf Menschen getötet, weitere verletzte er. Eintreffende Polizisten erschossen den Mann, dabei wurde ein Beamter verwundet.

Ein Mann hat im US-Bundesstaat Virginia ein Bürogebäude gestürmt und zwölf Menschen erschossen. Vier Menschen wurden verletzt, als der Täter am Freitag in der Stadtverwaltung im Küstenort Virginia Beach das Feuer eröffnete, wie die Polizei mitteilte. Der Angreifer, ein langjähriger städtischer Angestellter, sei bei einem Feuergefecht mit den alarmierten Polizisten erschossen worden. Die Tat, deren Hintergründe noch ungeklärt sind, löste landesweit Entsetzen aus.

Der Mann habe vor dem Verwaltungskomplex einen Autofahrer erschossen, sagte Polizeichef James Cervera. Beim Betreten des Gebäudes habe er dann "sofort und wahllos auf seine Opfer geschossen". Anschließend lieferte sich der Täter demnach einen langen Schusswechsel mit den herbeigeeilten Polizisten, die ihn schließlich töteten.

Unter den Verletzten sei auch ein Polizist, der durch seine kugelsichere Weste gerettet worden sei, sagte Cervera. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar: "Zurzeit gibt es noch mehr Fragen als Antworten."

Die tödliche Attacke in der rund 320 südöstlich der Hauptstadt Washington gelegenen Stadt löste landesweit Bestürzung aus. Virginias Gouverneur Ralph Northam bezeichnete die Tat als "entsetzlich". Er sprach den Hinterbliebenen sein Mitgefühl aus.

We are praying for our city, the lives that were lost, their families and everyone affected.

We are resilient.

We will not only get through this but we’ll come out of this stronger than before we always do.#VIRGINIABEACH 🌍