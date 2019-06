Ein Verdächtiger flüchtig

Mann in Hamburg-Lohbrügge erschossen

27.06.2019, 20:31 Uhr | dpa, job, t-online.de

Polizisten und Feuerwehrleute nach der Tat an einer abgesperrten Straße: In Hamburg ist ein Mann im Stadtteil Lohbrügge erschossen worden. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)

Schüsse in Hamburg: Ein Mann ist im Stadtteil Lohbrügge erschossen worden. Ein mutmaßlicher Täter ist noch auf der Flucht.

Offenbar nach einem Streit ist am Donnerstagabend in Hamburg-Lohbrügge ein Mann erschossen worden. Die Polizei nahm laut "Hamburger Abendblatt" zwei Tatverdächtige in Tatortnähe fest. Ein weiterer mutmaßlicher Täter sei noch auf der Flucht, berichtet die Zeitung unter Berufung auf einen Polizeisprecher.



Die Tatwaffe ist dem Bericht zufolge inzwischen sichergestellt worden. Die Polizei fahndet mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach dem dritten Verdächtigen.







Zeugen sollen laut "Hamburger Abendblatt" einen Streit zwischen den drei Verdächtigen und dem späteren Opfer beobachtet haben. Dann sollen die Schüsse gefallen sein. Passanten und ein alarmierter Notarzt sollen vergeblich versucht haben, das Opfer zu reanimieren. Die Gegend um den Tatort war am Abend abgesperrt.