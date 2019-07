Im Nürnberger Land

Pilzsammler entdeckt Leiche – Polizei vermutet Verbrechen

14.07.2019, 15:56 Uhr | dpa, dru

Ein Leichenfund beschäftigt die Polizei im Nürnberger Land. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In einem Wald im Landkreis Nürnberger Land ist ein toter Mann gefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Die Leiche weise entsprechende Verletzungen auf, die auf ein Tötungsdelikt hindeuten, hieß es.

Bei der Leiche soll es sich laut dem Nachrichtenportal "In Franken" um einen etwa 30 Jahre alten Mann handeln. Nach Polizeiangaben entdeckte ein Pilzsammler den Toten am Sonntagmorgen mitten in einem Waldstück bei Lauf an der Pegnitz.





Die Identität des Mannes war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.