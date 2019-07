Schüsse auf Volksfest

Kalifornien: Schütze tötet mehrere Menschen und verletzt viele

29.07.2019, 08:50 Uhr | dpa, AFP, nhr

Auf einem Volksfest im amerikanischen Gilroy hat ein Mann am Sonntagabend um sich geschossen. Die Polizei tötete den Schützen – und fahndet nach einem weiteren Verdächtigen.

Bei Schüssen auf einem Volksfest in Kalifornien sind mindestens vier Menschen getötet worden, unter ihnen ein mutmaßlicher Täter. Wie die Polizei am Sonntagabend (Ortszeit) in der Stadt Gilroy südlich von San Francisco mitteilte, wurden zudem 15 Menschen verletzt. Die Polizei erschoss außerdem den Schützen. Zahlreiche US-Politiker kondolierten den Familien der Opfer, auch Präsident Donald Trump meldete sich zu Wort.

Der Täter ist nach Angaben des Polizeichefs von Gilroy durch einen Sicherheitszaun eingedrungen. Eine Minute, nachdem der Mann das Feuer eröffnet habe, sei er von Polizisten gestellt worden. Nach einem möglichen zweiten Beteiligten werde gefahndet – ob auch dieser Mann geschossen oder dem Schützen auf irgendeine Art geholfen habe, sei noch unklar.

Rettungskräfte seien zunächst über etwa ein Dutzend Opfer bei dem Vorfall in der Stadt Gilroy südlich von San Francisco informiert worden, meldete auch ein regionaler Ableger des Senders NBC. Eine Sprecherin des Santa Clara Valley Medical Center sagte der Deutschen Presse-Agentur, fünf Menschen seien in das Krankenhaus eingeliefert worden. Zu ihrem Zustand konnte sie zunächst keine Angaben machen. Anfangs war nicht klar, ob der Täter gefasst werden konnte. So meldete sich auch US-Präsident Donald Trump via Twitter zu Wort und rief zur Vorsicht auf.

Augenzeugen berichten von chaotischen Szenen bei Volksfest

Ein Augenzeuge sagte NBC Bay Area, eine Kugel habe seinen Kopf knapp verfehlt, und als er sich umdrehte, habe er zahlreiche Menschen rennen sehen. Ein anderer Zeuge sagte, der Schütze habe eine Art Tarnkleidung getragen.

Wackelige Bilder auf NBC zeigten Menschen, die auf einer Wiese offensichtlich vor etwas wegrannten. Eine Reporterin berichtete von mindestens sechs Krankenwagen in Alarmbereitschaft. Andere Aufnahmen zeigten Polizeiwagen mit Blaulicht. In sozialen Medien kursierten zahlreiche Videos, auf denen Schüsse zu hören sind.

Das dreitägige "Gilroy Garlic Festival" gibt es laut dem Veranstalter des Nahrungsmittelfestes seit 1979 und zieht viele Familien an. Es hat sich auf knoblauchhaltige Speisen spezialisiert. Auch Musikbands treten dort auf.







In den USA kommt es immer wieder zu Vorfällen mit Schusswaffen. 2017 starben deswegen knapp 40.000 Menschen in den Vereinigten Staaten. Im Oktober 2017 hatte ein Mann bei einem Musikfestival in Las Vegas ein besonders folgenschweres Massaker angerichtet: Dutzende Menschen wurden getötet, als er von einem Hotel aus auf die Menschenmenge schoss.