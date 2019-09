Getötete Frau in Göttingen

Polizei sucht flüchtigen Täter im Raum Hildesheim

27.09.2019, 10:28 Uhr | dpa

In Göttingen ist es auf offener Straße zu einer Bluttat gekommen. Dabei hat ein Mann eine etwa 45 Jahre alte Frau getötet. Der Täter ist auf der Flucht. Nach ihm wird unter anderem per Hubschrauber gefahndet.

Elze bei Hildesheim: In diesem Ort sucht die Polizei aktuell nach einem mutmaßlichen Mörder. Der Mann soll auf offener Straße in Göttingen eine Frau umgebracht haben. Der Bahnhof von Elze wurde gesperrt.

Die Polizei in Göttingen konzentriert ihre Fahndung nach einem mutmaßlichen Mörder auf den kleinen Ort Elze bei Hildesheim. Das teilten die Ermittler am Freitagmorgen mit. "Der Mann ist noch auf der Flucht. Aktuell verfolgen wir eine Spur, die in den Bereich Elze führt." Der Bahnhof des Ortes sei gesperrt. Nähere Angaben wollten die Ermittler zunächst nicht machen.



Frank Naaß: Die Polizei Göttingen sucht nach dem mutmaßlichen Mörder. (Quelle: Polizei Göttingen)



Die Deutsche Bahn schrieb auf ihrer Internetseite: "Polizeiliche Ermittlungen: Im Bahnhof Elze kommt es derzeit zu Verspätungen und Zugausfällen". Auch im Fernverkehr der Deutschen Bahn kam in Niedersachsen und Hessen zu starken Einschränkungen. Beim privaten Bahnunternehmen Metronom kam es ebenfalls zu Behinderungen.

Am Donnerstag gegen 13 Uhr war eine 44 Jahre alte Frau von einem Mann auf offener Straße in Göttingen angegriffen worden. Es soll zwischen beiden zu einem Streit gekommen sein, wie die Polizei in der niedersächsischen Stadt mitteilte. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung stach der Mann das Opfer zunächst nieder, schlug dann mit einem Feuerlöscher auf die Frau ein, übergoss sie mit Benzin und zündete sie an – die Polizei wollte zu diesen Details zunächst nichts Näheres sagen. Mindestens eine weitere Frau, die der 44-Jährigen helfen wollte, wurde bei dem Geschehen verletzt. Der Mann flüchtete per Fahrrad, er soll Packtaschen dabei haben.

Das Fahndungsfoto des Gesuchten Frank Naaß: Er soll die Frau in Göttingen getötet haben. (Quelle: Polizeiinspektion Göttingen)



Wie die Polizei in einem Fahndungsaufruf mitteilt, handelt es sich bei dem Gesuchten um den 52 Jahre alten Frank Naaß. Er und das Opfer hätten sich gekannt. Laut "Bild"-Zeitung soll es sich bei Naaß um den Lebensgefährten des Todesopfers handeln.

Eine Großfahndung nach dem Verdächtigen läuft, dabei kommt auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zudem veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto des Mannes. Laut der Personenbeschreibung ist der Gesuchte etwa 180 cm groß, schlank und hat kurzes, dunkles Haar mit Geheimratsecken. Er trägt eine Brille und ist bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose.







Die Polizei bittet unter der Rufnummer 110 um Hinweise auf den Aufenthaltsort des Gesuchten.