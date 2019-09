Verbrechen in Göttingen

Frau auf offener Straße getötet – Polizei sucht diesen Mann

26.09.2019, 21:21 Uhr | dpa

Bluttat: In Göttingen wurde eine Frau auf offener Straße von einem Mann getötet. (Quelle: dpa)

In Göttingen ist es auf offener Straße zu einer Bluttat gekommen. Dabei hat ein Mann eine etwa 45 Jahre alte Frau getötet. Der Täter ist auf der Flucht. Nach ihm wird unter anderem per Hubschrauber gefahndet.

Am helllichten Tag wird eine Frau in Göttingen umgebracht. Ein Unbekannter soll sie im Streit getötet haben. Der Täter flieht – die Polizei veröffentlicht ein Fahndungsfoto.

In Göttingen ist eine 44 Jahre alte Frau von einem Mann auf offener Straße angegriffen und getötet worden. Zuvor soll es zwischen beiden zu einem Streit gekommen sein, wie die Polizei in der niedersächsischen Stadt mitteilte. Mindestens eine weitere Frau wurde bei dem Geschehen verletzt. Der Mann flüchtete per Fahrrad.



Das Fahndungsfoto des Gesuchten Frank Naaß: Er soll die Frau in Göttingen getötet haben. (Quelle: Polizeiinspektion Göttingen)



Wie die Polizei in einem Fahndungsaufruf mitteilt, handelt es sich bei dem Gesuchten um den 52 Jahre alten Frank Naaß. Er und das Opfer hätten sich gekannt. Laut "Bild"-Zeitung soll es sich bei Naaß um den Lebensgefährten des Todesopfers handeln.

Eine Großfahndung nach dem Verdächtigen läuft, dabei kommt auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zudem veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto des Mannes. Laut der Personenbeschreibung ist der Gesuchte etwa 180 cm groß, schlank und hat kurzes, dunkles Haar mit Geheimratsecken. Er trägt eine Brille und ist bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose.







Die Polizei bittet unter der Rufnummer 110 um Hinweise auf den Aufenthaltsort des Gesuchten.