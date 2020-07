Nach Obduktion

Pastor in Berlin getötet – Polizei sucht nach Hinweisen

06.07.2020, 08:08 Uhr | dpa, sth

Die Feuerwehr hat einen Pastor tot in seiner Wohnung in Berlin gefunden. Eine Obduktion soll nun ergeben haben, dass der Mann getötet wurde. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Berliner Feuerwehr hat im Stadtteil Moabit einen 77 Jahre alten Pastor tot in seiner Wohnung in der Thomasiusstraße gefunden. Eine Obduktion habe ergeben, dass der Mann getötet wurde, teilte die Polizei am Sonntag mit. Feuerwehr und Polizei waren am Samstag von anderen Bewohnern des Mehrfamilienhauses alarmiert worden, weil sie den Mann seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen hatten.

Schon beim Auffinden der Leiche am Samstagmittag habe es erste Hinweise darauf gegeben, dass der Mann getötet wurde. Als Tatzeit ziehen die Ermittler den vergangenen Dienstag oder Mittwoch (30. Juni oder 1. Juli) in Betracht.

Inzwischen ermittelt die Mordkommission in dem Fall. Mit dem Bild des Opfers bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung.