Semedo bestreitet Tat

Olympiacos-Spieler wegen Vergewaltigung festgenommen

31.08.2021, 02:25 Uhr | t-online, wan

Der Olympiacos-Innenverteidiger Ruben Semedo wurde Berichten zufolge festgenommen. Ihm wird Vergewaltigung vorgeworfen. Der Sportler streitet die Vorwürfe ab und will Gegenbeweise vorlegen.



Der portugiesische Fußballspieler Ruben Semedo wurde am Montag in Griechenland nach Medienberichten wegen des mutmaßlichen sexuellen Übergriffs auf ein 17-jähriges Mädchen bereits am Wochenende festgenommen.

Der ehemalige Verteidiger von Villarreal und Huesca wurde in seinem Haus in Athen verhaftet, nachdem eine junge Frau ihn bei der griechischen Polizei angezeigt hatte.

Griechischen Medien zufolge hat die junge Frau Semedo in einer Bar in Athen kennengelernt. Danach seien sie zu seinem Haus gegangen sind, wo er sie angeblich vergewaltigt hat.

Anwalt bestreitet Vorwürfe

Der Anwalt des Sportlers, Stavros Georgopoulos sagte, der Fußballer habe die Vorwürfe zurückgewiesen. "Mein Mandant, Herr Semedo, bestreitet die Anschuldigungen entschieden. Wir haben solide Beweise dafür, dass es nicht passiert ist, und das werden wir vorlegen", sagte der Anwalt.

In der Vergangenheit war Semedo in Spanien 142 Tage lang inhaftiert, weil er einen Mann in seinem Haus in Valencia entführt und angegriffen hatte.