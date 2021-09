2019 nach Afghanistan abgeschoben

Sexualstraftäter kehrt über Luftbrücke zurück nach Deutschland

03.09.2021, 16:15 Uhr | t-online

Flugzeug der Bundeswehr: Der Mann aus Afghanistan ist jetzt wieder in deutscher Haft. (Symbolfoto) (Quelle: localpic/imago images)

Sardar M. wurde 2019 aus Deutschland nach Afghanistan abgeschoben. Jetzt hat es der verurteilte Sexualstraftäter geschafft, über die Luftbrücke aus Kabul zurück nach Deutschland zu kommen.

Während Tausende Ortskräfte in Afghanistan bisher vergeblich auf ihre Rettung warten, ist ein Sexualstraftäter mit der deutschen Luftbrücke aus Afghanistan zurückgekehrt. Er war im Februar 2019 aus der Haft in sein Heimatland abgeschoben worden, berichtet der "Spiegel". Sardar Muhammed M. ist demnach am 24. August mit einer Maschine aus Taschkent nach Frankfurt geflogen, nachdem er zuvor aus Kabul ausgeflogen worden war.



Wie der "Spiegel" berichtet hatte das Landgericht München M. 2012 zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und drei Monaten verurteilt, weil er seine Tochter vergewaltigt und ihr über Jahre hinweg sexualisierte Gewalt angetan hatte. Der erste Übergriff erfolgte demnach, als die Tochter neun Jahre alt war. Zum Zeitpunkt seiner Abschiebung aus der Haft nach Afghanistan habe er noch eine Restfreiheitsstrafe von 177 Tagen zu verbüßen. Daher sei er nun nach der Identitätsfeststellung am Flughafen Frankfurt erneut in Haft gekommen und befindet sich zurzeit in der Justizhaftanstalt Frankfurt-Preungesheim.



"Ganz konkrete Wiederholungsgefahr"

In der 2015 rechtskräftig gewordenen Ausweisungsverfügung der Stadt München hieß es laut "Spiegel": "Die Ausländerbehörde sieht eine ganz konkrete Wiederholungsgefahr für die Begehung von weiteren massiven Sexualstraftaten nach Entlassung aus der Haft."



Wie Sardar M. es schaffte, einen Platz in einer Bundeswehrmaschine aus Kabul zu erhalten, ist bisher ungeklärt, schreibt der "Spiegel". In der Bundesregierung bahnt sich derweil ein Streit über die weitere Rettung von Menschen aus Kabul an.



Während das Auswärtige Amt auf eine schnelle, unbürokratische Evakuierung von Ortskräften dringt, plädiert das Innenministerium für die Rückkehr zu einem Prüfverfahren mit gründlicher Sicherheitsüberprüfung noch vor der Einreise.