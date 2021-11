Mehrere Verletzte in Waukesha

Bericht: Auto rast in Weihnachtsparade in Wisconsin

22.11.2021, 01:03 Uhr | aj, t-online

Bei einer Straßenparade in Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin soll ein Auto in eine Menschenmenge gefahren sein. Den Berichten zufolge hat es mehrere Verletzte gegeben.

Bei einer Weihnachtsparade in Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin soll am Sonntag (Ortszeit) ein Auto in eine Menschenmenge gefahren sein. Das berichteten Augenzeugen dem US-Sender CNN. Demnach hat es mehrere Verletzte gegeben. Die örtliche Polizei rief die Menschen auf Facebook dazu auf, die Innenstadt bis auf Weiteres zu meiden.